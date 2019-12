Non voleva di certo sfigurare Pasquale Selvarolo negli Europei di Cross di Lisbona 2019, non lo ha, dunque, fatto in quella che è stata la sua prima esperienza continentale nella categoria under 23.

L'atleta andriese ha percorso gli 8,2 km piazzandosi 31° in graduatoria con il tempo di 25′ 39″ e a meno di un minuto dal podio. Un percorso impegnativo, tra saliscendi e pendenze notevoli che Selvarolo nonostante le difficoltà tecnico-fisiche e competitive ha percorso con personalità e determinazione. Una prestazione importante che ha contribuito alla conquista del podio e della medaglia d'argento per la nazionale italiana, rappresentata in questa categoria da altri 5 podisti azzurri, Chiappinelli, De Marchi, Parolini, Mugnosso e Polikarpenko, finiti dietro solo alla nazionale francese.

Un'annata splendida conclusa forse nel migliore dei modi per l'atleta della Casone Noceto. La prestazione nella manifestazione portoghese ha dato anche importanti segnali in ottica futura. Un talento da continuare a coltivare, che nel frattempo continua ad affermarsi a livello nazionale e internazionale.