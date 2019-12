Riavvolgiamo il nastro, ecco il meglio del 2019 sportivo andriese

Dicembre sta finendo e un anno se ne va.

Mutiamo leggermente il titolo e ritornello del celebre singolo estivo degli infiniti Righeira per adattarlo al gelido inverno di questi ultimi giorni, perché l’anno volge al termine e, così come tradizione vuole, è arrivato il tempo di riavvolgere il nastro della pellicola cinematografica, stavolta chiamata “2019”, andando a ricordare chi, tra le personalità del panorama sportivo andriese, si è ben distinto in questi ultimi 12 mesi.

Un ruolo da protagonisti, indubbiamente, lo hanno gli amanti della pista, Francesco Fortunato e Pasquale Selvarolo. Fortunato, a Febbraio conquista l'oro nella 5km indoor ad Ancona, a Marzo diventa poi Campione Italiano di Marcia nella 20km a Cassino, ottenendo la convocazione azzurra alla Coppa Europa, mentre alle Universiadi di Napoli è primo italiano e quinto assoluto nella classifica finale. In estate, poi, il volo in Giappone per le prove in vista di Tokyo 2020.

L'atleta della Casone Noceto, invece, ad Aprile abbatte il muro dei 30 minuti sui 10mila km in pista, vero e proprio record per un 19enne. A settembre ottiene il titolo italiano della 10 km su strada nella categoria Promesse, salendo un mese dopo sul podio nei Campionati Italiani di Mezza Maratona under 23. L’annata, da incorniciare, si conclude con la medaglia di argento a squadre agli Europei di Cross di Lisbona, ultimo step di un percorso ricco di soddisfazioni. Con loro a completare il quadro sull'atletica leggera c'è il giovane Nicola Lomuscio, secondo ai Campionati Italiani di Marcia su strada nella categoria Allievi e nell'edizione marchigiana di Grottammare, assieme ad Andrea Ribatti, vice campione italiano di Triathlon.

Come è giusto che sia, i meriti vanno riconosciuti, i talenti valorizzati e custoditi, con l’orgoglio di poterli definire “patrimonio andriese”. Proprio per questo il 4 ottobre alcuni atleti vengono ricevuti e premiati a Palazzo di Città per essersi distinti in attività agonistiche nel corso dei mesi precedenti. Vengono premiati con un attestato i ragazzi del Baskin targato ASD Atletica Andria, il Campione Italiano ed Europeo di Marcia m 60 Antonio Lopetuso (classe ’58), e i due campioni italiani di danza sportiva Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno.

Menzione speciale va fatta a Michele Matera e Michele Di Tacchio, secondi ai Campionati Italiani di Carambola a Tre Sponde per Team tenutisi nella vicina Barletta. Matera, poi, ben figura assieme a Savino Inchingolo nella 1^ Prova dei Campionati Open Centro-Sud 2019-2020.

Ricordiamo anche alcune novità di questo 2019, come la collaborazione tra Fidelis e Victor Andria per i rispettivi settori giovanili e l'adesione della Nuova Andria Calcio al progetto "Formaciòn Valencia Italia", oltre al lavoro costante di programmazione e valorizzazione dei propri progetti sportivi da parte di società emergenti come la Pallacanestro Andria, la Fidelis Andria Handball, la Football Academy (affiliata all'Atalanta), il Team Sgaramella che continua a sfornare talenti assieme alle realtà di arti marziali orientali cittadine, la Florigel Pallavolo Andria e la Florigel Futsal Andria, anche con sforzi economici rilevanti, visti gli aumenti considerevoli delle tariffe di affitto delle strutture sportive comunali, come lo "Stadio Sant'Angelo dei Ricchi" e il "Palasport" e nonostante numerosi disagi strutturali e organizzativi. Il forte vento di questi giorni, ad esempio, ha divelto nel "Palasport" un finestrone posizionato sul soffitto, provocando infiltrazioni di pioggia e nevischio.

Cogliamo comunque l'occasione per sottolineare l'importanza dello sport, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue realtà. Dal calcio al basket, dal volley alla pallamano, passando per ciclismo e atletica leggera, con tante società sportive che da anni nel territorio si occupano di aggregazione e crescita giovanile, professionale ed educativa, di cui da sempre ci occupiamo nel corso della nostra programmazione settimanale.

A loro e a voi, lettori, i più cari auguri di un sereno e prospero 2020 dalla redazione sportiva di Andrialive.it.