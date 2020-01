Nicola Lomuscio vince la 1^ Prova del Campionato Italiano di marcia per società

Non poteva iniziare nel migliore dei modi la stagione sportiva per il giovane marciatore andriese Nicola Lomuscio. L'atleta classe 2003, tesserato con l'Amatori Atl. Acquaviva e allenato con costanza dal tecnico Pino Tortora, ha vinto nella mattinata di domenica 26 gennaio la 1^ Prova dei Campionati Italiani di marcia per società, nella categoria Allievi, disputatisi nella cornice toscana di Grosseto. Lomuscio si è classificato primo nella 10 km su strada, col tempo di 44:05.

La manifestazione nazionale ha visto la partecipazione di circa 240 atleti nelle gare assolute e oltre 100 esordienti in quelle giovanili. L'atleta federiciano, inoltre, lo scorso 18 gennaio si era ben distinto anche nella 5km della 1^ tappa del Trofeo Puglia di marcia.

«È iniziata davvero bene questa stagione - ha dichiarato Nicola alla nostra redazione- la preparazione invernale sta iniziando a dare i suoi frutti. Dopo un ottimo test sui 5km nella 1^ tappa del Trofeo Puglia di marcia, questa domenica ho partecipato alla prima gara a livello nazionale della stagione, una gara molto combattuta fino all'ottavo chilometro, mentre nei due chilometri finali sono riuscito ad effettuare un cambio di ritmo, staccandomi dagli avversari e conquistando il primato. Il merito è tutto del mio allenatore che con dedizione e perseveranza continua ad occuparsi della mia crescita, devo a lui gli importanti traguardi raggiunti negli ultimi mesi».

Nicola vorrà cercare continuità di risultati a partire già dal prossimo appuntamento stagionale: i Campionati Italiani Indoor di marcia che si svolgeranno il 15 e il 16 Febbraio ad Ancona.