L’urlo liberatorio al termine della gara, il “ruggito” e l’esultanza tutto cuore e grinta. Ritratti di una vittoria senza dubbio memorabile, quella ottenuta da Nicola Lomuscio nei Campionati Italiani Indoor di Marcia, tenutisi ad Ancona ieri 15 febbraio.

L’atleta andriese ha chiuso le fatiche sul crono di 21:18:64. Un tempo, questo, che gli ha permesso di diventare il 3° allievo di sempre sui 5000m indoor, solo dietro Giovanni De Benedictis e Michele Didoni, due colossi della marcia italiana. Messi alle spalle, invece, atleti di un certo calibro come Giorgio Rubino e Federico Tontodonati.

Un inizio di stagione già ricco di soddisfazioni per l’andriese classe 2003, allenato dal prof. Pino Tortora e tesserato con l'Amatori Atletica Acquaviva: «È stato un inizio di stagione davvero soddisfacente -commenta Lomuscio- Prima il 5000 su pista con un ottimo tempo, poi la vittoria sui 10 km a Grosseto e infine il successo di ieri».

Non nasconde l’emozione il giovane talento federiciano, che si gode la vittoria, frutto di sforzi, passione e sacrifici quotidiani, e per la quale ha una dedica speciale: «È il secondo titolo italiano che vinco, ma ogni volta è un'emozione davvero forte, unica, difficile da raccontare. Una vittoria che sento di dedicare ancora una volta al mio allenatore, stiamo lavorando molto bene in questo periodo e questi sono i risultati. Ora non mi resta che mettere da parte questo titolo e concentrarmi sul futuro. Spero mi riservi tante nuove soddisfazioni».

Un risultato che testimonia lo stato di grazia dell’atletica leggera andriese, in continua crescita, sia su scala nazionale, che continentale. Un mondo sul quale dover ancora investire tanto, sopratutto a livello locale. Un patrimonio da preservare, custodire e far crescere con la giusta premura.