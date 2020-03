Pronto riscatto doveva essere e pronto riscatto è stato. Dopo il passo falso di Altamura la Fidelis sfodera una prestazione autoritaria, dominando la partita dall’inizio alla fine. Ottimo approccio alla partita, difesa aggressiva e molto attenta con ripartenze veloci in prima, seconda fase e rimessa veloce.

«Avevo chiesto ai ragazzi di partire forte e così hanno fatto -commenta Mister Colasuonno- abbiamo limitato gli errori rispetto ad Altamura e ne è uscita una partita ben giocata e ottimamente interpretata. Ora lavoreremo in vista della partita contro il Fasano in casa del 14 marzo».

Di fatti gli andriesi sabato prossimo non giocheranno a causa della partita annullata contro la Gymnica Sveva (squadra ritiratosi dal campionato e retrocessa ultima in classifica), per poi rigiocare sabato 14 marzo contro il Fasano che, cadendo a Crotone, ha perso la possibilità di poter superare la Fidelis in classifica.

TABELLINO:

FIDELIS ANDRIA: Terlizzi 8, Esposto 5, Degiorgio 4, Martucci 4, Zagaria M. 4, Cavaliere 3, Dentico 3, Guglielmi 3, Santovito 3, Zagaria A. 3, Chenais 2, Cannone R. 2, Capozza, Losciale, Cannone N., D’Ettole. All.: Colasuonno Riccardo

TERRANOVA: Giordano 8, Corso 2, Di Marco 2, Scirrotta 2, Smiriglia 2, Ambrosio 1, Cassetti 1, Bianco, Misisca, Morano, Oliva, Scarpelli. All.: Porco Alessandro

ARBITRI: Lorusso A. - Fasano G.

PROSSIMO TURNO:

Gyminica - F. Andria ANNULLATA

Terranova - Altamura

Fasano - Ginosa

Riposa: Crotone

Classifica:

Fidelis Andria 10 punti

Fasano 7 “

Altamura 7 “

Crotone 6 “

Terranova 2 “

Ginosa -8 “

*Gymnica Sveva RITIRATA

* Gymnica Sveva si è ritirata dal campionato.

Risultati 2^ giornata di ritorno:

Fidelis Andria - Terranova 44-18

Crotone - Fasano 36-26

Ginosa - Gymnica S. ANNULLATA

Riposa: Altamura