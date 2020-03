Era nell'area ormai da alcune settimane, è diventato ufficiale nella giornata di martedì 24 marzo: i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 slittano di dodici mesi per via dell’emergenza Coronavirus.

Ha, quindi, fermato anche le Olimpiadi il Covid-19. Le competizioni a cinque cerchi nell'antichità sospendevano le guerre, erano luogo d'incontro tra nemici, strategiche per la pace, e non erano mai state rinviate fino ad'ora. Annullate solo nel 1944, soffocate dal secondo conflitto mondiale. Chi l’avrebbe mai detto, che ad essere d’intralcio ad un appuntamento di così tale rilevanza globale sarebbe stato un nemico invisibile col quale impossibile giungere anche solo ad una momentanea tregua, in una guerra ahinoi appena iniziata.

Chi ai Giochi Olimpici avrebbe voluto partecipare, e di certo non sfigurare, è Francesco Fortunato, marciatore andriese ormai da tempo nell'orbita della Nazionale e in procinto di giungere, nell'estate prossima, alla luce della fiamma olimpica nella “capitale orientale”. Un po' il sogno di ogni atleta, raggiunto dopo anni di sacrifici e dedizione.

Un obiettivo sfumato sul più bello, dopo la vittoria agli Italiani Indoor di Ancona nei quali si è laureato Campione Italiano Assoluto, nonostante una preparazione “tribolante”. A proposito di lauree, Francesco tra pochi mesi ne otterrà una in Scienze Motorie, e guarda al futuro con speranza e positività. È totalmente d’accordo con la decisione «inevitabile» di rinviare le Olimpiadi, analizza lo stato di forma dell’atletica leggera nella propria città, e ha un messaggio per tutti i giovani appassionati che si stanno affacciando ora a questo mondo, un mondo, purtroppo, spesso messo in primo piano solo durante questo tipo di competizioni. Francesco lo sa bene e guarda a ciò con rammarico. Proprio per questo, ha un ambizioso sogno nel cassetto: coltivare le giovani promesse e far crescere il mondo dell’atletica nella Città di Federico, indubbiamente dalle enormi potenzialità. Questo, però, solo dopo il suo ritiro. La pista, al momento, è ancora tutta da percorrere.

Le sue parole nell'intervista video.