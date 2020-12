Gli atleti della sezione di Andria si rimettono in sesto dopo la pausa dovuta al lockdown e gareggiano in quel di Candela per centrare l’obiettivo di qualificazione alle finali del Campionato Nazionale di Tiro a segno.

Anche se fermi da marzo, dopo aver messo in sicurezza il poligono, sono bastate poche settimane di allenamento per tornare in ottima forma e presentarsi in quel di Candela per portare a casa ottimi risultati. Nelle gare regionali di ottobre Riccardo Sardano è oro e Roberto Crescini segue a ruota in cat. Carabina 10 metri Uomini; Martina Lorusso conquista un argento in C10 3 posizioni; nella Pistola Francesca Crudele spunta due bronzi in P10 e P10 sportiva Ragazzi mentre la più giovane Maddalena Di Canosa è argento in P10 sportiva Allievi. C

on l’avanzare dei contagi l’atmosfera si rabbuia, ma i nostri non mollano e nelle gare di novembre il capitano Roberto Crescini sale in cima al podio in C10 Uomini, Maddalena Di Canosa è argento in Pistola sportiva 10 metri e Francesca Crudele Bronzo in P10 e P10 Sportiva. Ottimo anche il 6° posto in C10 Ragazzi di Martina Lorusso con punti 597.5 (60 colpi) che però non bastano contro i blasonati padroni di casa al 1° posto in classifica nazionale da ben tre anni. Andria sale al 72° posto (su 264) mentre nel Campionato Giovani è 58°. In dirittura d’arrivo i Campionati di Tiro con le finali presso il Centro di preparazione Olimpica “G. Onesti” di Roma dal 3 al 13 dicembre.

Conquistano il difficile pass alle finali (quest’anno è stato dimezzato il numero di ammessi per via del coronavirus) gli atleti di carabina Riccardo Sardano, Martina Lorusso e Christian Piccolo, rispettivamente al primo, diciottesimo e quattordicesimo posto nazionale delle loro categorie.