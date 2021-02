Il fischietto andriese Francesco Fiore sarà assistente in Juventus-Crotone

E’ la 16^ designazione in A della sua carriera, la settima in questa stagione. Il fischietto andriese Francesco Fiore torna in massima serie: sarà assistente in Juventus-Crotone.

La gara, posticipo della 23^ giornata del campionato, è in programma lunedì 22 febbraio, con fischio d’inizio fissato alle 20:45.

Il direttore di gara sarà il sig. Valerio Marini della Sez. di Roma, alla terza direzione in serie A e all’esordio allo Stadium. Oltre a Fiore, Marini verrà coadiuvato dall’assistente De Meo. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato, invece, ad Abisso. L’arbitro al Var sarà Banti, coadiuvato dall’assistente al Var Di Iorio.

Per l’assistente federiciano, dunque, iscritto alla sezione AIA di Barletta, una nuova ed importante tappa della sua carriera.