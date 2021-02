Fidelis, colpo da novanta in difesa: ecco Alex Benvenga

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica che in data odierna è stato raggiunto l'accordo con il difensore Alex Benvenga. Il classe '91 ha indossato in questa stagione la casacca del Casarano Calcio totalizzando 9 presenze ed una rete. Nello scorso campionato ha indossato la maglia del Taranto totalizzando 20 presenze. Per Benvenga si tratta di un ritorno alla Fidelis dopo l'ottima esperienza nella stagione 2018/2019. Il calciatore salentino sarà a disposizione dello staff tecnico biancazzurro a partire dall'allenamento di domani mattina.