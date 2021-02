Fidelis - Sorrento 2-0: Cerone e Prinari, l'Andria insidia la vetta!

La perla su punizione di Federico Cerone a venti minuti dal termine, il penalty di Prinari allo scadere: una Fidelis “incerottata” batte un Sorrento in cerca di riscatto dopo gli ultimi due stop consecutivi e continua a insidiare la vetta.

Le formazioni. Panarelli conferma Petrarca tra i pali, al posto dell'infortunato Anatrella. Trio di difesa formato da Clemente-Fontana-Carullo, out Venturini. L’assenza di Lacassia conferma Dipinto in mezzo al campo, con Benvenga spostato sulla fascia destra. In avanti l’inedito tandem Figliolia-Scaringella davanti al solito Cerone. Tra le file degli ospiti non c’è l’ex Mezavilla per squalifica, a Procida e Liccardi le chiavi dell’attacco.

Primo tempo avvincente. Il primo squillo del match è di marca federiciana: colpo di testa di Scaringella sul suggerimento di Benvenga, palla fuori. Il Sorrento risponde e si rende pericoloso in tre occasioni: ci prova prima Liccardi con un tiro al volo che esalta i riflessi di Petrarca; segue la punizione lunga di Masullo che costringe l'estremo difensore andriese a distendersi e a smanacciare in corner; poi da calcio d’angolo La Monica svetta più in alto di tutti e colpisce la prima traversa del match per i campani. L’Andria torna alla carica quando siamo quasi alla mezz’ora, prima con un destro di Manzo dalla lunga distanza, ma la palla si spegne sul fondo; poi con una punizione di Cerone, di poco alta. Al 33’ l’Andria rischia grosso: un tiro a giro di Procida colpisce nuovamente il montante. Rispondono i federiciani con Cerone che incorna nell’angolino basso il cross dal fondo di Clemente, ma vede la grande risposta di Scarano. Passano tre giri di lancette e il Sorrento di rende nuovamente pericoloso dalle parti di Petrarca che, stavolta, smanaccia in angolo un gran tiro di Procida, dopo una progressione solitaria in mezzo al campo. Sul finale di frazione c’è spazio anche per una conclusione di Dipinto, che cerca di sorprendere Scarano, ma l’estremo difensore ospite salva tutto in due tempi.

La ripresa si apre con una girata di Figliolia, smorzata dalla difesa, che termina tra le braccia di Scarano. Al 49’ il sinistro potente di Cerone dalla media distanza scalda i guantoni dell’estremo difensore ospite che si ripete, dieci minuti più tardi, sulla traiettoria a scendere dai 20 metri di Manzo. Prima girandola di cambi con Bolognese e Prinari al posto di Manzo Avantaggiato. Proprio l’esterno andriese dona verve al match e, a venti minuti dalla fine, si conquista un calcio di punizione dai venti metri. E’ la sliding door dell’incontro: minuto 67', batte Cerone, perfetta la parabola a giro che termina nell’angolino basso lì dove Scarano non può arrivarci. Altra prodezza del centrocampista andriese e Andria in vantaggio! Poi ancora Fidelis: Prinari si destreggia bene sulla sinistra, entra in area e conclude di destro, ma la sfera gonfia l’esterno della rete. Al 76’ campani di nuovo pericolosi: il neo-entrato Cunzi, dopo un’azione rocambolesca, recupera palla e salta due difensori, ma il suo tiro colpisce il palo. I federiciani si abbassano e cresce il Sorrento nel finale: mischia in area su calcio d’angolo, Masullo insacca una palla vagante, ma il direttore di gara ferma tutto per offside; poi ci riprova Mancino con una punizione al veleno, risponde attento Petrarca. Il Sorrento è riversato tutto nella metà campo avversaria, ed ecco, al sesto ed ultimo minuto di recupero, l’azione che mette il sigillo al match: contropiede Fidelis, Monaco salta un uomo e viene atterrato in area. Dagli undici metri realizza Prinari. 2-0 Fidelis e festa -virtuale- sotto la curva per i federiciani, ora a quota 33 punti in seconda piazza.

Domenica i biancazzurri affronteranno il Picerno a domicilio.