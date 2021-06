Fidelis - Picerno, la carica di Panarelli: «Le finali non si giocano, si vincono»

Fidelis Andria 2020-21, atto ultimo. L’autorevole vittoria contro il Bitonto, ha permesso ai federiciani di strappare il pass per la finale play-off. L’ultima appendice di una stagione straordinaria, è ormai alle porte. Domani, al “Curcio”, sarà sfida al Picerno, per concludere nel migliore dei modi una stagione da incorniciare: «Bitonto ormai è alle spalle. Abbiamo avuto i giusti complimenti, ora serve la ciliegina sulla torta -afferma mister Panarelli alla vigilia-. Ce la metteremo tutta. Vogliamo concludere al meglio una stagione straordinaria».

La gara di domani pomeriggio, senza dubbio, potrebbe segnare una nuova -significativa- pagina di storia del calcio federiciano. In caso di vittoria, infatti, aumenterebbero le probabilità di accoglimento di un eventuale ripescaggio per la Serie C. A differenza della semifinale, i federiciani hanno a disposizione un solo risultato. E Panarelli, con la fermezza che lo contraddistingue, lo ribadisce forte e chiaro: «Le finali non si giocano, si vincono. Ovunque siamo andati, abbiamo lottato per la vittoria. Non ci tireremo indietro». Ma specifica: «Comunque vada, è stata una grande annata. Ricordiamoci delle tante squadre costruite per vincere. Noi siamo stati la sorpresa, l’incomodo. Siamo anche cresciuti progressivamente. E arriviamo anche oggi con uno stato di forma eccezionale».

Sarà, però, una finale dal sapore diverso. Scarsa cornice di pubblico (solo 244 i biglietti disponibili) e tutta lucana. Nessun tagliando ai tifosi andriesi per la ristrutturazione in atto del settore ospiti, in un “Curcio” ormai da mesi vero e proprio cantiere aperto: «Mercoledì anche in mille i nostri tifosi si sono fatti sentire. E noi abbiamo dimostrato maturità, perchè forse ci eravamo abituati a non sentire una certa pressione durante la gara. Proprio per questo, domani la loro assenza mancherà molto».

Tutti a disposizione del tecnico federiciano per la sfida di domani pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16. Diretta testuale su Andrialive.it