Fidelis, contro la Vibonese per la prima vittoria in campionato

«Niente più alibi. Se non la si può vincere, non la si deve neanche perdere. Dobbiamo fare delle partite intelligenti». Negli occhi c’è ancora la sconfitta con la Virtus Francavilla. Nella mente, la voglia (tanta) di riscattare una partenza frenata. E una consapevolezza: dagli errori si può (anzi, si deve) imparare.

La Fidelis guarda avanti, mettendosi alle spalle le ultime prestazioni in campionato. Già, perchè in Coppa, numeri alla mano, è stata tutta un’altra storia: due successi su due turni disputati, contro Bari (nel fascino del “San Nicola”) e Francavilla (pronto riscatto dopo il passo falso della terza giornata). «Quella di domenica è stata una sconfitta beffarda -rimarca Panarelli- poi abbiamo incanalato la sfida di Coppa. Buona reazione dopo lo svantaggio, spunti interessanti e minuti nelle gambe per chi ha giocato meno».

Vincere aiuta a vincere. Più che un motto, un presagio. La Fidelis, oggi pomeriggio (start 17.30) attende al “Degli Ulivi” una Vibonese che, obiettivi alla mano, si contenderà fino all’ultimo la salvezza con i federiciani. «I punti, in queste partite, diventano pesanti. Loro sono una squadra di categoria, con elementi importanti e un allenatore esperto. Forse sino ad ora è stata anche sfortunata».

Tra i talloni d’achille della Fidelis in questo avvio di stagione, una condizione fisica non ottimale: «Non abbiamo potuto svolgere una preparazione in estate -ricorda Panarelli- e durante un campionato così intenso non ci si può permettere di lavorare molto sotto il punto di vista fisico. Bisognerà mettere minuti nelle gambe partita dopo partita». Poi ammette: «Non possiamo andare in difficoltà ogni qual volta c’è un calo». E assicura: «Abbiamo sviluppato delle strategie per ovviare a questo problema, perché vogliamo il risultato pieno».

Nella giornata di ieri, la società ha annunciato la rescissione consensuale con l’attaccante Favetta: «Aveva richieste, aveva voglia di giocare. Numericamente parlando, avrebbe subito un po’ la concorrenza nel reparto avanzato -spiega il tecnico-, ci siamo lasciati in maniera ottimale, con lui c’è un rapporto speciale». La società, nel frattempo, pesca dagli svincolati. Ma per il reparto arretrato: in programma ad inizio settimana, la firma di Raffaele Alcibiade, centrale di difesa reduce dall’esperienza con la Juventus Under 23.