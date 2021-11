LIVE Fidelis - Bari 0-2: Termina il primo tempo al "Degli Ulivi"

Al “Degli Ulivi” si respira l’aria delle grandi occasioni: 27 anni dopo, ritorna Fidelis Andria - Bari. Un derby tra due realtà blasonate e due tifoserie accomunate da uno spirito di fraterna amicizia. Si prevede, infatti, un clima di festa. Lo certificano, d'altronde, i quasi 6.000 tagliandi venduti. Un esodo da Bari, con 2.000 supporters biancorossi al seguito degli uomini di Mignani. Numeri che non si vedevano da tempo. Stando alla classifica, quella di oggi pomeriggio sembrerebbe una sfida da Davide vs Golia: prima contro penultima del torneo. Ma si sa, in gare del genere -per di più, contro un Bari che ha dimostrato poca brillantezza nell’ultima uscita stagionale contro la cenerentola Vibonese e dal rapporto non ancora ottimale coi derby (leggi passi falsi di Foggia e Francavilla)-, può accadere di tutto. E i federiciani, galvanizzati dal successo esterno di Pagani, proveranno a bissare il colpo inflitto in Coppa Italia lo scorso agosto. Ginestra conferma Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca testuale del match.

0' Gaeta batte il calcio d'inizio per la Fidelis: inizia l'incontro.

16' L'avvio di gara non tradisce le aspettative. Ritmi subito alti. La Fidelis si affida agli spunti Di Piazza, poi subisce la pressione degli ospiti. Il primo vero squillo del match è griffato D'Errico: gran botta dalla lunga distanza, la sfera fa la barba al palo alla sinistra di Dini.

18' Vantaggio del Bari. Servizio di Antenucci per Paponi, atterrato in area da Venturini. Il direttore di gara indica il dischetto. Calcio di rigore molto contestato dagli uomini di Ginestra. Dagli undici metri Mirko Antenucci è glaciale e porta in vantaggio i suoi.

30' Ancora Bari pericoloso: Botta inventa per l'incornata nel cuore dell'area di Antenucci, che esalta i riflessi di Dini.

36' Risponde l'Andria: corner da sinistra di Nunzella, colpo di testa di Casoli di poco alto sulla traversa.

38’ Raddoppio del Bari: un cross da sinistra di Antenucci buca la difesa andriese; liscio di Venturini, Paponi da due passi deposita in rete e festeggia sotto il gremito settore ospiti.

46' Botta scambia nello stretto con Paponi, poi libera un sinistro che si stampa sulla traversa.

45' + 2' Termina la prima frazione di gioco.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; De Marino, Venturini, Sabatino; Casoli, Gaeta, Bonavolontà, Di Noia, Nunzella; Di Piazza, Alberti. A disposizione: Vandelli, Paparesta, Carullo, Dipinto, Bolognese, Lacassia, Bubas, Pelliccia, Tulli, Graziano, Leonetti. Allenatore: Ciro Ginestra.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Mazzotta, Terranova, Celiento, Pucino; D'Errico, Maita, Scavone; Botta; Paponi, Antenucci. A disposizione: Polverino, Gigliotti, Bianco, Simeri, Cheddira, Citro, De Risio, Lollo, Di Gennaro, Belli, Ricci, Mallamo. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Sig. Fontani di Siena

NOTE

Reti: 18' Antenucci (BA), 38' Paponi (BA)

Ammoniti: 30' Di Noia (FID), 32' Sabatino (FID), 35' D'Errico (BA)

Espulsi: \

Angoli: 2-1

Recupero: