Notte fonda in casa Fidelis, al Monterosi lo scontro salvezza

L’Andria ci ricasca. Seconda sconfitta consecutiva, in un incrocio chiave in ottica salvezza. Al “Rocchi” di Viterbo il Monterosi si impone 1-0 ed emerge -almeno momentaneamente- dalle sabbie mobili della zona play-out. Lo scivolone, in casa Fidelis, è di quelli che pesano. La sconfitta casalinga contro il Picerno di sei giorni fa, doveva servire da lezione. E invece, la squadra guidata da mister Ginestra interpreta lo stesso copione: chiude positivamente il primo tempo, si spegne alla ripresa; baricentro basso, nessuna reazione allo svantaggio e (doppia) mancanza in fase di marcatura in occasione del gol vittoria firmato Buglio.

E pensare che, nella prima frazione di gioco, dopo che i tentativi di Polidori e Parlati avevano spezzato l’equilibrio, i federiciani sfiorano il gol del vantaggio con Di Piazza: l’attaccante andriese, prima riceve l’invito perfetto di Bubas, ma spedisce nettamente a lato osteggiato da un avversario; poi, su lancio lungo di Di Noia, non inquadra lo specchio con la soluzione incrociata. Nella ripresa, Rocchi insacca di testa da calcio di punizione, ma il guardalinee ravvisa una posizione di offside. Il difensore laziale serve l’antipasto al gol del vantaggio, che arriva al 13’: calcio d’angolo da destra, Borri spizza di testa per Buglio, che si coordina e batte in spaccata Dini da due passi. Difesa mal posizionata, avversari liberi da marcature. La reazione della Fidelis è tutta in una progressione di Casoli sulla sinistra, che si incunea in area e, dal fondo, prova a sorprendere Alia sul primo palo; l’estremo difensore laziale, però, è attento, e nessuno riesce nel tap-in sulla respinta. Titoli di coda su un match che, in casa Andria, molto farà riflettere in settimana.

Al termine della partita parla solo Logiudice. Il D.S. dei federiciani, senza abbandonarsi alla retorica, liquida con pragmatismo ogni analisi sul match: «C’è da intervenire in modo imponente nel mercato di gennaio, se vogliamo raggiungere la salvezza». Parole chiare, per esprimere un concetto altrettanto evidente (da tempo): più pedine dell’organico sono in discussione, dopo essersi espresse al di sotto delle aspettative; altri interventi invece, dovranno compensare le lacune della gestione estiva. Domenica derby col Monopoli al giro di boa, in settimana (mercoledì, "Degli Ulivi", ore 18:00), l’andata della semifinale di Coppa.