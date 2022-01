Fidelis, Logiudice arma Ginestra per la risalita

Rivoluzione? Si, ma ragionata. Da calibrare, in ogni modo, in base alle occasioni che la finestra invernale offrirà (non molte) e la posizione di classifica (terz’ultima), che di certo non attira. Il calciomercato della Fidelis Andria entra nel vivo, nel segno della discontinuità rispetto al lavoro svolto (in tempi stretti) in estate. A condurre le trattative c’è Pasquale Logiudice, chiamato a rilevare Alessandro Degli Esposti ad inizio novembre. A lui il compito di armare mister Ginestra dei giusti rinforzi, per avviare la risalita dalle acque paludose della zona play-out. L’uomo mercato dei federiciani ha riversato subito l’attenzione sulla zona nevralgica del campo; le principali lacune sugli esterni (nessuna coppia, poche alternative) e davanti alla difesa (l’assenza di un play si è fatta, eccome, sentire). Il primo acuto è corrisposto al nome di Francesco Urso, centrocampista centrale classe ‘94 ex Vicenza, Catanzaro ed Entella, che Logiudice ha apprezzato in terra calabrese nella stagione 2019-2020. Un asso nella manica, sul quale ha voluto scommettere nuovamente, nonostante qualche stop di troppo ne abbia fortemente condizionato la titolarità. «Ad ogni entrata corrisponde un uscita», questo il diktat. Ed ecco in arrivo il saluto ad Alessandro Bordin, play lungodegente, mai visto all’opera dal suo arrivo in città per via di un infortunio. Sul fronte under sarà addio anche con Dipinto, per lui si valuta un prestito in Serie D. Per ciò che attinge le fasce, invece, si registra la rescissione di Salvatore Pelliccia (destinazione Gladiator, quarta serie); in uscita anche Francesco Zampano, rendimento troppo discontinuo quello dell’esperto esterno genovese: chiusa la trattativa con il Potenza, con tanto di firma e primi allenamenti; si attende solo il transfer della Lega per l’ufficialità. Carullo, invece, attende i movimenti in entrata. Logiudice spera di trovare nella calza della Befana uno o due esterni under, per avere più possibilità di scelta. Ma nel mercato di gennaio, si sa, veder esaudito ogni desiderio non è cosa semplice. In difesa, blindati Alcibiade e Legittimo. Piace Cristian Riggio del Monopoli (buon rapporto con Logiudice), ma l’operazione non è delle più semplici, prima il club deve avallare la cessione, poi se ne potrà parlare. In corso di valutazione la posizione di Lacassia, pur sempre un calciatore di proprietà; ancora nessun colloquio col difensore bitontino e il suo agente, attese novità nei prossimi giorni. Mentre Sabatino è già da tempo fuori dal progetto tecnico. Per ciò che attinge il reparto avanzato, invece, si attende solo l’ufficialità per Antonio Messina: operazione conclusa e il calciatore è già ad Andria. Anche Messina rappresenta una carta under sfruttabile a partita in corso. Il rafforzamento del pacchetto under è uno dei principali obiettivi di questa sessione invernale. Si continua, infatti, ad attenzionare anche Sabino Signorile, promettente attaccante ‘01 di proprietà del Milan. Il più accreditato a lasciare resta Thomas Alberti, ma anche in questo caso nessuna valutazione è ancora stata avviata. Rimarranno alla corte di Ginestra Nico Bubas, Giacomo Tulli (non può spostarsi avendo già giocato in stagione con la Feralpisalò) e Matteo Di Piazza. L’investimento, su di lui, è stato fatto e sarà altresì difficile trovare alternative di spessore in questa finestra; poco mercato, poi, per l’attaccante 34enne, apparso comunque in ripresa nelle ultime uscite forte anche della fiducia di Ginestra.

Il lavoro di setaccio, nel frattempo, continua. Con un occhio al mercato e uno al campo. La variante Omicron, infatti, si abbatte anche sul mondo del calcio. Dimezza gli organici e ferma i campionati. Sospesi per i prossimi due week-end Eccellenza e Serie D. Fra i Pro, negli scorsi giorni, la decisione di rinviare la seconda giornata di ritorno (in programma il 9 gennaio). E all’orizzonte c’è anche lo slittamento della terza. Circa 250 in totale i tesserati positivi in Serie C. Ne sa qualcosa la Fidelis, che mercoledì ha registrato 4 positività, due nel gruppo squadra, due nello staff tecnico. Come annunciato in una nota ufficiale dal club, «i quattro, tutti vaccinati con doppia dose, sono in isolamento e stanno bene. Sono, infatti, asintomatici e seguiti dallo staff medico».