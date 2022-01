Fidelis, dal Monopoli arriva Riggio per la difesa. Zampano va al Potenza

Altro movimento di mercato in entrata per la Fidelis Andria che comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore 25enne Cristian Riggio. Il calciatore nativo di Crotone vanta circa 150 presenze nel campionato di Serie C. Cresciuto nel settore giovanile del Crotone, Riggio ha indossato nella sua carriera le maglie di Akragas, Catanzaro e Monopoli con i biancoverdi ha totalizzato 22 presenze. Nel contempo la Fidelis Andria ha perfezionato in giornata il trasferimento a titolo definitivo di Giuseppe Zampano al Potenza. A Giuseppe un augurio particolare per il suo futuro professionale da tutta la famiglia Fidelis.