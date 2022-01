Fidelis, poker del Sudtirol tra le polemiche

Se in campionato ha interpretato Dr. Jekyll, in Coppa Mr Hyde. Fra le tante incognite di questa stagione, una certezza: in Coppa Italia la Fidelis Andria ha saputo esaltarsi, costruendo un cammino inarrestabile. Quattro successi su quattro incontri disputati, contro Bari, Virtus Francavilla, Foggia e Piacenza. Adesso, in semifinale (sfida ad andata e ritorno), c’è il Sudtirol (fra i pali presenzia l’ex Poluzzi), capolista del girone A ancora imbattuta. Ginestra getta subito nella mischia gli ultimi arrivati Saracco, Riggio, Urso e Risolo, per una sfida che potrà servire da test in vista della ripresa del campionato. Di seguito la cronaca testuale del match, live dal “Degli Ulivi”

0' Inizia l'incontro

1’ Il primo squillo è griffato Casiraghi: tentativo dalla media distanza, Saracco blocca senza difficoltà.

12' Il Sudtirol si porta in vantaggio. Contatto dubbio tra Legittimo e Odogwu nel cuore dell'area, il direttore di gara indica il dischetto ed estrae il rosso per il difensore andriese, fra le proteste veementi dei padroni di casa. Dagli undici metri, Casiraghi spiazza Saracco e porta avanti gli altoatesini. Andria in dieci e sotto in un gol dopo poco più di dieci minuti di gioco.

15' Lo svantaggio non scuote i federiciani: Di Piazza va in progressione e conquista un calcio di punizione da posizione defilata. Batte Nunzella, smanaccia Poluzzi.

22' Incredibile al "Degli Ulivi". Espulso anche Matteo Di Piazza, Andria in 9. Il sig. Fiero di Pistoia estrae il secondo cartellino giallo -per proteste- all'attaccante andriese, che finisce anzitempo negli spogliatoi.

28' Si rivedono gli ospiti, forti della superiorità numerica: invito di Del Col da destra, incornata di Malomo; blocca Saracco.

36' Raddoppio del Sudtirol: Casiraghi serve fra le linee Odogwu, impegnato in un duello in area con Alcibiade; il difensore andriese reclama un fallo per una trattenuta e si disinteressa dell'avversario, che -libero da marcatura- batte Saracco da due passi.

45' Termina la prima frazione di gioco.

-------

45' Al via il secondo tempo.

51' Calcio di punizione per la Fidelis: Nunzella alla battuta, il sinistro a giro sfiora il montante e termina sul fondo.

70' Tris del Sudtirol: Nunzella appoggia di testa all'indirizzo di Saracco; incomprensione tra il difensore e il portiere andriese, ne approfitta Fink che deposita a porta sguarnita.

76' Il Sudtirol cala il poker: tiro-cross di Del Col, deviazione di Nunzella e la sfera termina in rete.

90' + 3' Termina il match al "Degli Ulivi".

COMMENTO

La semifinale di andata di Coppa Italia di Serie C se l'aggiudica il Sudtirol, regolando gli azzurri di Ginestra 4-0. Gara chiusa dopo circa 20 minuti, con la Fidelis sotto di un gol e in 9 uomini. Una gestione del match, quella del Sig. Fiero di Pistoia, fortemente contestata in casa Andria anche nel post partita. «L'incontro -afferma il presidente Aldo Roselli- è stato condizionato da un arbitraggio inadeguato per una gara così importante». In zona mista, il patron dei federiciani ringrazia la squadra per l'impegno profuso contro la prima della classe nel girone A e rimarca: «Siamo stanchi dei torti arbitrali, ora ne stiamo accumulando troppi. La Fidelis merita rispetto. Ci faremo sentire presso gli organi competenti, valutiamo l'idea di far giocare la Primavera in Alto Adige». Ritorno fissato a mercoledì 2 marzo.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Saracco; Riggio, Alcibiade, Legittimo; Casoli, Gaeta (55' Ortisi), Urso, Risolo, Nunzella; Bubas (Messina), Di Piazza. A disposizione: Paparesta, Carullo, Bolognese, Messina, Lacassia, De Marino, Monterisi, Alberti, Ortisi.

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Malomo, Zaro, Vinetot (45' Curto), De Col; Tait, Gatto (45' Moscati), Broh (63' Fink); Casiraghi (63' Rover), Voltan; Odogwu (73' Candellone ). A disposizione: Marano, Vinetot, Heinz, Fabbri, Fink, Gatto, Rover, Candellone. Allenatore: Ivan Javorcic

ARBITRO: Sig. Fiero di Pistoia

NOTE

Reti: 12' Casiraghi (SUD), 36' Odogwu (SUD), 70' Fink (SUD), 76' Nunzella (A)

Ammoniti: 12' Di Piazza (FID), 10' Gaeta (FID), 60' Urso (FID), 67' Nunzella (FID)

Espulsi: 11' Legittimo (FID), 22' Di Piazza (FID), 60' D'Alesio (presidente onorario Fidelis) dalla panchina

Angoli: 1-1

Recupero: 0' p.t.; 3' s.t.