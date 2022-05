Al primo bivio passa la Paganese: l'Andria cade 1-0 nel play-out di andata

Spareggio-Salvezza, e forse qualcosina di più. Paganese-Fidelis non può etichettarsi diversamente. Al “Torre”, i federiciani arrivano al bivio del proprio campionato. Non sarà il giorno del giudizio, in attesa del verdetto definitivo che verrà sancito dalla gara di ritorno (fra sette giorni, al “Degli Ulivi”). Ma la consapevolezza è che la sfida odierna può -eccome- influenzarne l’esito. Play-out, a cui i federiciani arrivano da una posizione di vantaggio, in virtù dei quattro punti in più rispetto ai campani raccolti durante la stagione regolare. Ma è risaputo, in casi del genere, farsi calcoli può essere anche deleterio.

Ad accompagnare gli uomini di Di Leo, la carica dei 500 supporters giunti da Andria. Il tecnico andriese deve fare a meno di Nunzella e Risolo; recupera Monterisi (in campo dal 1’) e Bonavolontà (parte dalla panchina). E disegna i suoi col 3-5-2; in avanti il tandem Di Piazza-Bubas. Di seguito la cronaca testuale live del match.

0' Inizia l'incontro.

3' Il primo squillo del match è griffato Cretella: conclusione velleitaria, blocca Saracco.

5' Ancora Paganese: calcio di punizione di Guadagni, Saracco spedisce in corner.

10' Il primo tentativo della Fidelis arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo: conclusione di Monterisi, sfera alta sopra il montante.

35' Vantaggio della Paganese. Pasticcio della difesa andriese: Tommasini vince un duello in area con Alcibiade e va alla conclusione, sulla respinta di Saracco si avventa il giovane Cretella, per il tap-in vincente che vale l'1-0. Il gol sembrava nell'aria: al cospetto di una Fidelis incapace di costruire azioni degne di nota, i campani avevano già provato a impensierire la difesa ospite, anche da calci piazzati.

45' + 1' Termina il primo tempo.

---------

45' Inizia la seconda frazione di gioco.

51' La prima fiammata della ripresa è di marca ospite: colpo di testa in rotazione di Bubas, su invito di Urso da calcio d'angolo; l'attaccante andriese non inquadra però lo specchio. Nel frattempo, una pioggia copiosa si abbatte su Pagani.

72' Brivido per la Fidelis: azione della Paganese orchestrata da destra; suggerimento di Diop per Zanini, che libera il destro dal limite dell'area, ma trova un attento Saracco in opposizione.

79' Replica l'Andria: Benvenga impensierisce Baiocco, di poco fuori dai pali, con una conclusione dalla lunga distanza; sul prosieguo dell'azione, arriva il suggerimento di Ciotti per Di Piazza, che salta più in alto di tutti e impegna di testa Baiocco.

84' Fidelis ancora pericolosa: Tulli porta palla sulla trequarti e si incunea in area, poi va al tiro; Baiocco si salva in corner.

86' I biancazzurri di Di Leo provano uno schema da calcio piazzato: Urso serve Tulli sull'out di destra, invito al centro per Benvenga che di testa manda di poco a lato.

90' Che chance per la Fidelis. Azione quasi fotocopia della precedente, cambiano gli interpreti: Ciotti serve l'accorrente Casoli; conclusione di prima intenzione, sfera fuori di centimetri.

91' Assalto finale dell'Andria. Calcio d'angolo da destra: incornata di Alcibiade; conclusione di controbalzo, sfera alta sopra il montante.

92' Urso ha la chance del pari dagli undici metri, servito nel cuore dell'area da Ciotti: conclusione deviata, palla in corner.

90' + 6' Triplice fischio. Cala il sipario. Termina il match al "Torre", la sfida dei play-out va alla Paganese.

TABELLINO

FIDELIS ANDRIA (4-4-2): Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Benvenga; Ciotti, Urso, Casoli, Carullo (58' Tulli); Bubas, Di Piazza (79' Sorrentino). A disposizione: Vandelli, Donini, De Marino, Legittimo, Bolognese, Bonavolontà, Gaeta, Messina, Tulli, Ortisi, Bortoletti, Sorrentino. Allenatore: Di Leo

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Murolo (82' Sbampato), De Santis; Zanini, Cretella (66' Diop), Tissone, Bensaja, Brogni; Guadagni (73' Manarelli), Tommasini (82' Castaldo). A disposizione: Pellecchia, Avogadri, Konate, Sbampato, Celesia, Castaldo, Diop, Martorelli, Volpicelli, Manarelli, Scanagatta, Iannone. Allenatore: Di Napoli

ARBITRO: Sig. Rutella di Enna; ASSISTENTE 1: Fraggetta di Catania; ASSISTENTE 2: Camilli di Foligno.

Reti: 35' Cretella (PAG)

Ammoniti: 27' Riggio (FID), 41' Casoli (FID), 56' Carullo (FID), 56' Bensaja (PAG), 70' Guadagni (PAG), 72' Tommasini (PAG), 77' Brogni (PAG), 82' Sbampato (PAG), 87' Urso (FID)

Espulsi:

Angoli: 7-11

Recupero: 1' p.t.