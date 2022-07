La Fidelis Andria comunica che in data odierna sono stati raggiunti gli accordi con i calciatori Lorenzo Persichini e Gianmarco Alba.

Persichini, nella stagione appena trascorsa, ha collezionato 34 presenze condite da 18 gol con la maglia del Team Nuova Florida. L'attaccante laziale in carriera ha vestito anche le casacche di Vis Artena e Monterosi Tuscia realizzando circa 20 gol in 60 presenze. Il classe '99, richiesto da molti club di Serie C, ha scelto fortemente la maglia biancazzurra.

Gianmarco Alba è un centrocampista classe '01 cresciuto nelle giovanili di Bari e Benevento. Nella stagione 2020/2021 ha giocato con la maglia del Monopoli Calcio totalizzando 3 presenze. Nella scorsa stagione ha disputato 6 presenze con il Seregno nel Girone A di Serie C.