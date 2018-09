Fidelis, Potenza pre-Nardò: «Il pubblico dovrà essere un fattore nel nostro campionato»

Un momento importantissimo per questa società: domanila Fidelis Andria 2018 farà il suo esordio ufficiale in campionato al Degli Ulivi. Grande aspettativa, nonostante la sconfitta della scorsa settimana, e sicuramente l'avversario non sarà dei più abordabili.

«È stata una settimana molto intensa - ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico degli andriesi, Alessandro Potenza - Abbiamo valutato gli errori commessi e le cose fatte bene domenica scorsa e per questo mi aspetto delle belle risposte domani. Le sensazioni sono quelle di un esordio in casa in campionato in una piazza importante. L'augurio è quello di vedere lo stadio con molta gente, perché è evidente che il pubblico dovrà essere un fattore nel nostro campionato».

Poi sull'avversario: «Il Nardò è una squadra molto aggressiva, che domenica scorsa ha perso in casa con un risultato oggettivamente bugiardo, dato che nel primo tempo hanno giocato solo ad una porta. È una formazione molto dinamica, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo e l'attacco. Sono un avversario ostico, con un grandissimo tecnico e per questo sarà un test importante sia per comprendere a che punto siamo noi e sia per cercare un risultato che deve assolutamente darci la giusta carica per affrontare il nostro futuro senza alibi di nessuna sorta».

Match in programma domani alle ore 16.00 al Degli Ulivi.