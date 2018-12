Fasano – Fidelis Andria: liberate i leoni!

Energia, soddisfazione, carattere ed umiltà. È questa la Fidelis fin ora vista all’opera, sono questi i leoni pronti ad essere liberati dalle celle del “Vito Curlo”, anche quest’oggi, in un impegno tutt’altro che facile.

L’avversario è il Fasano, squadra della locale e omonima cittadina, situata al centro di un ideale triangolo che ha per vertici le città di Bari, Brindisi e Taranto, e che segna il confine fra il Salento e la Terra di Bari. Il nome Fasano deriva probabilmente da un grosso colombo selvatico, il Faso, presente anche nello stemma della società calcistica e che caratterizza la cultura zootecnica locale. La classica finestra socio-culturale, anche oggi, era d’obbligo. Ma andiamo al dunque.

Sarà, come anticipato, un impegno difficile per l’ambiente che si andrà ad affrontare, un impegno ostico per il buon trend positivo che i padroni di casa sono riusciti a realizzare nelle ultime giornate, prima battendo il Cerignola e poi fermando il Taranto nel recupero dell’8^ giornata. Domenica scorsa, la gara contro il Savoia è stata rinviata per maltempo. Proprio per il maltempo, le condizioni del campo potranno avere un ruolo importante nel caratterizzare sin dall’inizio il match, il terreno di gioco è apparso negli ultimi giorni come non impeccabile. Un insidia questa, che dovrà sommarsi ad alcune importanti individualità e ad una organizzazione di squadra niente male dei padroni di casa, una formazione allestita adeguatamente a quelle che erano le disponibilità economiche di inizio stagione, ma con competenza e attenzione per tutti i reparti.

I padroni di casa scenderanno in campo col classico 4-3-3. In porta Guarnieri. Difesa a quattro con Diop e Mammella rispettivamente a destra e a sinistra, e Rullo e Colombatti centrali di difesa. A centrocampo, Ganci, Cobo e Bernardini, dietro il tridente d’attacco composto da Montaldi, Corvino e dall’ex Nadarevic capocannoniere della squadra e che, ad un tratto, riproietterà gli andriesi nel recente passato. Nero recente passato.

Ma passiamo ora ai biancoazzurri di Potenza, gli ospiti. C’è soddisfazione dalle parti del mister per la convocazione in rappresentativa di serie D dei suoi due giovani pupilli, due calciatori che chiunque vorrebbe lanciare nel mondo del calcio che conta, Zingaro e Zinfollino, entrambi andriesi, entrambi 2000, entrambi frutto di un ottimo lavoro del ds Moscelli nel mercato estivo, entrambi punti inamovibili di questa Fidelis. Una Fidelis che aveva iniziato la stagione proprio contro il Fasano, in Coppa Italia. Una partita, lo ricordiamo, nella quale l’Andria espresse già un buon calcio, nonostante reduce da soli 5 giorni di allenamento, di preparazione pre-stagionale. La squadra è cresciuta, sia caratterialmente che da un punto di vista prettamente fisico-tattico, riuscendosi a mettersi in parallelo alle avversarie, maturando conoscenza della categoria e fame di vittoria. I federiciani domani dovranno fare indubbiamente la propria partita, con delle risposte importanti da dare a dei tifosi che anche domani non mancheranno col proprio sostegno, rimanendo però coi piedi per terra e con la stessa umiltà di sempre.

Per quanto riguarda la formazione, tra i pali ci sarà Zinfollino. In difesa spazio a Gregoric, Cipolletta e Forte. Sulla mediana agiranno Zingaro, Bortoletti, Piperis e il rientrante Paparusso. In attacco, infine, Cristaldi sarà supportato da Ayina e Stranges.



La storia della Fidelis spesso è stata abituata a formazioni di questo genere, delle formazioni per le quali era importante solo aprire i cancelli e far uscire i leoni dalle gabbie, far sentire il ruggito all’avversario. Una storia, quella citata, che quest’anno arriverà a 90 anni di attività (nel 1928 la prima ufficiale apparizione oggi conservata negli archivi storici) e perché no, che si possa vivere adeguatamente, rivivendo l’appartenenza alla città, nello stadio dei leoni, nello stadio della Fidelis, nello stadio di Andria!

Appuntamento alle 14.30 per la 13^ di campionato.