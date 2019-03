Provino con il Padova per il giovane portiere andriese Andrea Rutigliano

Andrea Fortunato, portiere classe 2006 attualmente in forza alle Medaglie D'Oro Barletta. È questo il nome del ragazzo andriese che qualche giorno fa è stato impegnato in un provino ufficiale con il Padova Calcio, società professionistica di Serie B che può contare, tra i suoi ex giocatori storici, una personalità del calibro di Alex Del Piero.

Il portiere 2006 è stato una piacevolissimo ed importante innesto per la squadra barlettana, tanto che, se i suoi coetanei sono impegnati nelle sfide di categoria Esordienti, lui ha, sin dall'inizio della stagione, fatto un salto di categoria, disputando un intero campionato regionale di categoria Giovanissimi con compagni di squadra nati negli anni 2004 e 2005.

Una grande opportunità di crescita per il talento andriese, che conferma anche l'ottimo lavoro fatto dalla società barlettana Medaglie D'Oro nel valorizzare i propri giocatori.