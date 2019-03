Gragnano - Fidelis 1-1: l'Andria si fa riprendere e torna a casa con un punto

La Fidelis fa visita al Gragnano dopo il pareggio casalingo di settimana scorsa, con l'obiettivo di tornare in Puglia con punti cruciali in chiave play-off. Al "San Mchele", Potenza rischiera la coppia d'attacco Bozic-Cristaldi, mentre Iannini parte dalla panchina.

Nella prima frazione di gara succede tutto nel primo quarto d'ora: dopo la traversa colpita da Gassama, la Fidelis trova subito il vantaggio al 14' grazie ad un gran tiro dal limite di Paparusso. Il match si incanala ne verso giusto per gli uomini di Potenza, che amministrano tutta sino allo scadere del primo tempo.

Ad inizio di secondo tempo è ancora la Fidelis a rendersi pericolosa con Cristaldi che spedisce alto un tiro su suggerimento di sponda di Varriale (entrato al posto di Bortoletti al rientro dagli spogliatoi). Inizia la girandola di cambi e a parte un tiro dal limite di Petruccelli prontamente bloccato da Russo, bisogna aspettare il 71' per segnalare azioni pericolose, quando il Gragnano sfrutta un errato disimpegno di Piperis e con Sorriso che beffa con un pregevole pallonetto Zinfollino. Un 1-1 che scombussola i piani di una Fidelis in controllo e che tenta di dare una scossa sfruttando qualche cambio. Gli aninimi si scaldano e al 42' del secondo tempo l'allenatore del Gragnano, Rosario Campana, viene espulso dal direttore di gara. Nei quattro minuti di recupero ci prova prima la Fidelis con un colpo di testa di Siclari prontamente respinto da Russo, e poi il Gragnano che fa sudare freddo gli ospiti a seguito della seconda trasferta della giornata colpita da Gassama.

Dopo 4 minuti finisce con un pareggio una sfida che non soddisfa nessuna delle due formazioni impegnate, ma che le mantiene comunque in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali. Settimana prossima la Fidelis di Potenza ospiterà il Fasano in casa.