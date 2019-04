Nazionale Poste Italiane - Nazionale Cantanti: decisivo il portiere andriese Lopetuso

Oltre 2.200 tifosi hanno applaudito l’esordio della Nazionale di Poste Italiane che domenica 31 marzo, allo Stadio Mancini di Fano, è scesa in campo per beneficienza giocando contro la Nazionale Cantanti. Un battesimo migliore non si potrebbe, grazie al 7-3 finale ottenuto dalla squadra di Poste Italiane guidata dal mister Angelo Di Livio, storico campione che in passato ha indossato anche le maglie di Juventus e Fiorentina e che da ora guiderà dalla panchina la squadra gialloblù.

Il risultato vincente ottenuto dalla Nazionale di Poste Italiane è stato possibile anche grazie al rigore che l’andriese Josef Lopetuso, operatore di sportello presso l’ufficio postale Adelfia Montrone, ha parato al cantante Moreno. Lopetuso, attualmente tesserato con l’Atletico Andria, fa parte di una rosa di trenta giocatori, tutti dipendenti di Poste Italiane e tesserati presso una società dilettantistica, provenienti da ogni parte d’Italia.

Una giornata di festa in cui i veri vincitori sono stati la solidarietà e il calore del pubblico che ha fatto da meravigliosa cornice. Il ricavato della partita è stato devoluto in beneficienza a Tma Onlus, cooperativa sociale che si occupa di assistenza terapeutica alle persone colpite da disturbo dello spettro autistico.