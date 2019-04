Nuova Andria, tutto pronto per il 10° Torneo di Pasqua in Rivera Abruzzo Cup

In collaborazione con Luca Bertelli Il commercio è in crisi ma il Made in Italy è “strategico per una crescita contro corrente”

Oltre 64 mila negozi indipendenti chiusi in 10 anni, 60. 000 addetti in meno nei soli ultimi 4 anni, e una flessione del -2 % sulle vendite nel 2018. Sono questi i numeri tragici del commercio italiano dell’ultimo decennio. Tra i settori più colpiti non può che esserci l’abbigliamento che