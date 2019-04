Fidelis, Potenza pre-Gravina: «Domani possiamo realizzare un sogno»

Indubbiamente è la gara più importante dell'anno. Domani la Fidelis Andria ospiterà il Gravina per un match che, se vinto, potrebbe significare la matematica qualificazione ai play-off di Serie D.

«Ci siamo guadagnati questa opportunità e non vogliamo sprecarla - ha esordito in conferenza il tecnico Alessandro Potenza - Giochiamo davanti ai nostri tifosi una partita fondamentale e abbiamo l'obbligo di vincerla. Questo sarebbe un giusto premio per tutti, sia per i ragazzi che per tutta la gente straordinaria che ci ha seguito quest'anno. Spero sarà una gran festa di sport. Riuscire ad agguantare i play-off sarebbe la materializzazione di un sogno, soprattutto visti i presupposti di inizio anno».

Una gara per nulla semplice: «Sarà una partita a scacchi. I ragazzi sanno cosa fare, ma è possibile che anche in base a come si prensenteranno gli avversari si possa cambiare schieramento tattico a partita in corso. La cattiveria agonistica sarà fondamentale, perché a fine campionato saltano gli schemi. Scuse non ne abbiamo e ci sono tutti i presupposti per fare una grande partita».

Fischio d'inizio ore 15.00 allo stadio Degli Ulivi.