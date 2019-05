Fidelis, Vincenzo De Santis è il nuovo Direttore Sportivo

Per Vincenzo De Santis si tratterà di un ritorno. Per la Fidelis una piacevole novità. Sarà infatti il 46enne bitontino ad assumere la carica di nuovo Direttore Sportivo della società federiciana, con la quale ha raggiunto l'accordo nella giornata odierna che lo legherà ad Andria per la stagione 2019/2020.

Per il neo DS biancazzurro sarà difatto un ritorno, visto che tra il 2013 ed il 2015 fu uno dei protagonisti della cavalcata andriese dall’Eccellenza ai professionisti in soli due anni. Lo scorso anno per lui l’esperienza tra i professionisti con il Potenza. L’accordo permette alla società di completare i massimi quadri tecnici della prossima stagione, con De Santis Direttore Sportivo e Potenza tecnico riconfermato alla guida della prima squadra.

Nei prossimi giorni sarà comunicata la data della conferenza stampa di presentazione alla presenza di tecnico