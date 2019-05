1° Memorial Miky: in programma un triangolare di calcio il prossimo 9 luglio

Un triangolare per ricordare un ragazzo speciale, un grande appassionato di sport e viscerale tifoso Fidelis: Michele Roberto. Ad ormai un anno dalla sua prematura scomparsa, il prossimo 9 luglio 2019 andrà in scena allo stadio "S. Angelo dei Ricchi" il "1° Memorial Miky".

Ingresso gratuito per l'evento che vedrà scontrarsi sul terreno dello stadio andriese l'immancabile associazione di imprenditori andriesi "Amici per la vita", la squadra della Polizia Locale andriese e una rappresentativa della Curva Nord della Fidelis. Inoltre, prima del triangolare, a partire dalle ore 18.00 andrà in scena un'esibizione da parte di tutte le scuole calcio di Andria.

Il ricordo e la passione di Miky sono più vivi che mai nella nostra città.