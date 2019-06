Calciomercato: nuovi arrivi e riconferme in casa Fidelis

Gran lavoro in silenzio in questi primi venti giorni di giugno per la Fidelis Andria: sono tre gli accordi raggiunti con quelli che saranno nuovi elementi della rosa a disposizione del tecnico Alessandro Potenza.

In particolare sono giunti alla corte federiciana Giampiero Montemurro, duttile centrocampista classe ’91 che nelle ultime tre stagioni ha militato nella Team Altamura collezionando oltre una decina di reti. Ritorno al Degli Ulivi per Savino Leonetti, attaccante andriese classe ’91 nella scorsa stagione a Francavilla in Sinni ma già protagonista in serie C con Foggia, Messina, Rimini e Vibonese. Salvatore Salimbè è, invece, il giovanissimo rinforzo per la difesa: classe 2001, ha disputato l’ultima stagione da titolare nel Portici in serie D.

Mentre si lavora ai nuovi arrivi, tuttavia, la società con il DS Vincenzo De Santis in accordo con il tecnico Potenza, ha riconfermato in organico alcuni elementi della scorsa stagione, a meno di irrinunciabili offerte da categorie superiori: resteranno in biancazzurro i difensori Zingaro, Cipolletta e Porcaro, i centrocampisti Petruccelli e Bortoletti e l’attaccante Varriale. Con Cristaldi e Bozic sono previsti incontri nei prossimi giorni.