Michele Lopetuso è il nuovo Club Manager della Fidelis Andria

È Michele Lopetuso il nuovo Club manager della Fidelis Andria. Nel pomeriggio di ieri l'accordo con la società guidata dal Presidente Aldo Roselli che consente all'avv. Lopetuso di mettersi subito al lavoro nella prospettiva di dare una moderna organizzazione alla società biancazzurra.

Michele Lopetuso, già assessore allo sport della città di Andria, ha seguito da vicino fin dallo scorso anno la nascita del nuovo sodalizio biancazzurro, da oggi per lui una nuova sfida da protagonista: «Dobbiamo cercare di essere lungimiranti - commenta Lopetuso - lavorando con obiettivi a lungo termine e sempre avendo ben in mente le cose da fare, nella certezza che il nostro pubblico merita palcoscenici più importanti. Per me è un grande onore ed una grande responsabilità, anche da un punto di vista famigliare visto che mio padre è stato presidente dei biancazzurri negli anni '70. Farò del mio meglio».

Per Roselli, presidente della Fidelis, «la scelta è ricaduta su Michele per puntare su un lavoro di gruppo che abbia uomini capaci nei ruoli più idonei a ciascuno dei dirigenti».