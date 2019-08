Ha parlato, al margine dell’amichevole tra Fidelis Andria e Unione Calcio Bisceglie, il tecnico biancoazzurro Giancarlo Favarin. Lo ha fatto dopo una buona prestazione dei suoi ragazzi, soprattutto nella seconda frazione di gioco. Battuto 4-2 l’Unione Calcio Bisceglie, formazione che disputerà anche nella prossima stagione il campionato di Eccellenza Pugliese. Per i biancoazzurri tripletta di Palazzo e un gol per Gava, in un pomeriggio piuttosto caldo e davanti a tanti tifosi federiciani assiepati sugli spalti del Sant’Angelo dei Ricchi.

Ai nostri microfoni, il tecnico toscano, alla sua terza esperienza in terra federiciana, oltre ad una analisi sul match appena concluso, ha parlato anche di mercato e di serie D, caricando i tifosi biancoazzurri in vista della prossima stagione.

A proposito di tifoseria, è stato fissato al 1 Settembre il termine utile per la sottoscrizione dell’abbonamento stagionale, forma di supporto e fedeltà in vista di una stagione che regalerà sicuramente grandi emozioni, tra derby e sfide dal nostalgico ricordo.