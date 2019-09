Nel tardo pomeriggio di ieri, 6 settembre, la Figc Puglia ha emanato il comunicato con gli organici e i gironi di Prima Categoria pugliese stagione 2019-2020.

Sono 48 le squadre iscritte (comprese 13 ripescate) suddivise come al solito in 3 gironi da 16. La Virtus Andria è stata inserita, come di consueto, nel girone A. Un girone che presenta 7 novità rispetto alla scorsa stagione e può contare su un nutrito raggruppamento di società foggiane unito ad altre di matrice barese. Le novità sono rappresentate dalla Virtus San Ferdinando, società vincitrice del campionato di Seconda Categoria girone A della scorsa stagione, mediante lo spareggio promozione, più le ripescate Troia (perdente spareggio promozione proprio contro il San Ferdinando e poi partecipante ai playoff), Real San Giovanni (vincente finale playoff), Real Zapponeta e Audace Cagnano (partecipanti ai playoff). Le novità baresi, invece, sono due compagini che lo scorso anno hanno militato nel girone B e cioè Atletico Acquaviva e Football Acquaviva.

Il torneo di Prima Categoria partirà domenica 22 settembre con i calendari che verranno stilati presumibilmente nel corso della prossima settimana.

Di seguito l'elenco completo delle partecipanti.

PRIMA CATEGORIA GIRONE A 2019-2020

AUDACE CAGNANO

REAL SAN GIOVANNI

SPORT LUCERA

NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949

FOGGIA INCEDIT

TROIA

REAL ZAPPONETA

STORNARELLA CALCIO

VIRTUS SAN FERDINANDO

VIRTUS ANDRIA

VIRTUS MOLFETTA

IDEALE BARI

SOCCER MODUGNO

REAL SANNICANDRO

ATLETICO ACQUAVIVA

FOOTBALL ACQUAVIVA