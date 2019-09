Virtus Andria, ecco il calendario: esordio in trasferta contro l'Atletico Acquaviva

Sono stati diramati i calendari dei campionati di Prima Categoria pugliese stagione 2019-2020. La Virtus Andria, ai nastri di partenza del girone A, esordirà in trasferta domenica 22 settembre alle ore 15:30 sul campo neutro “Michele Morgese” di Toritto contro l’Atletico Acquaviva.

La gara contro i rossoblù verrà disputata su campo neutro vista l’indisponibilità dello stadio comunale “Giammaria” di Acquaviva delle Fonti, soggetto a lavori di manutenzione. Curiosa la statistica per quanto riguarda i biancoazzurri che esordiranno in trasferta in campo neutro esattamente come la scorsa stagione, quando la gara contro la Soccer Modugno si disputò a Bitritto. Il campionato della formazione andriese proseguirà poi con la prima gara interna stagionale al “Sant’Angelo dei Ricchi” il 29 settembre contro lo Stornarella. L’ultima giornata verrà, invece, disputata contro la Virtus San Ferdinando con gara d’andata ad Andria.

Il torneo inizierà il 22 settembre e terminerà il 26 aprile 2020 con due soste: quella natalizia (non si giocherà il 29 dicembre) e quella pasquale (stop il 12 aprile 2020).