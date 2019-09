La Fidelis chiude il mercato con gli innesti Dalla Bona e Tedesco

Daniele Dalla Bona ed Emmanuele Tedesco sono gli ultimi colpi di calciomercato che la Fidelis Andria, con il DS Vincenzo De Santis, ha portato a termine nell’ultima giornata valida per le contrattazioni tra squadre di Serie D. In questi ultimi giorni, dunque, un rinforzo per reparto per assicurare quantità e soprattutto ancor più qualità al tecnico Giancarlo Favarin. Daniele Dalla Bona, classe ’83, centrocampista centrale dai piedi buoni, arriva dal Giana Erminio dove lo scorso anno ha disputato il torneo di serie C giocando 31 volte con 2 gol all’attivo. Ma la sua carriera è tutta tra i professionisti con 462 presenze compresa una ampia parentesi in Serie B con Modena e Cittadella. Esperienza per Dalla Bona unita alla concretezza e freschezza di Emmanuele Tedesco, classe ’98, punta centrale che lo scorso anno è stato uno degli assoluti protagonisti della favola Picerno. 13 gol in 25 presenze per un calciatore forte fisicamente proveniente dal Bastia dove aveva iniziato questa stagione prima di scegliere Andria.

Ultimi due colpi di mercato, dopo l’arrivo anche di Della Corte e Segantini, ma ci sono anche due partenze. Della rosa a disposizione del tecnico Favarin non farà più parte il centrocampista Palumbo. Cosmo Palumbo ha chiesto di tornare in Abruzzo nei pressi del suo paese d’origine per motivi strettamente familiari e si è accasato alla Vastese. “La Vastese è stata la migliore opportunità che ha soddisfatto la necessità di dovermi avvicinare a casa per problemi familiari personali – ha spiegato Palumbo - Ringrazio la Fidelis Andria nel nome del Presidente Roselli, del Direttore De Santis, dello staff tecnico, dei compagni di squadra e dei tifosi per lo splendido trattamento di questi due mesi, augurandogli il meglio per il proseguo della stagione”. Torna in Sicilia e precisamente al Ragusa, invece, il portiere classe 2000 Graziano Belladonna.