Conferenza stampa pre-Casarano questa mattina al 'Degli Ulivi'. La Fidelis affronterà 3 impegni in sette giorni, di cui due al Comunale (domani contro i Salentini di Di Candia e mercoledì contro il Cerignola dell'ex Potenza) prima del match in trasferta a Francavilla di Domenica prossima.

Oltre al tecnico Favarin e la sua analisi sulla prossima gara di campionato, in conferenza ha parlato anche il club manager Lopetuso, intervenuto in merito alla pessima condizione del manto erboso del Degli Ulivi: "Dopo 34 anni il Degli Ulivi si presenta in modo inaccettabile, un immagine negativa per l'intera città di Andria. Vedere il campo in queste condizioni ci fa rabbia. Solo un mese fa è stata affidata la nuova gestione per la manutenzione e per trenta giorni ci è stato proibito di utilizzarlo, con evidenti conseguenze sulla preparazione della squadra agli incontri di campionato. Le sue condizioni -continua Lopetuso-, nonostante ciò, sono paradossalmente peggiorate. C'è stato e permane un grave silenzio, nonostante i vari reclami effettuati. Siamo disponibili a trattare con l'ente comunale anche per acquisire la gestione dell'impianto -dichiara il club manager biancoazzurro, che concude- il silenzio e il lassismo in questa situazione è, però, inaccettabile per il patrimonio che la Fidelis rappresenta nel territorio locale e nazionale".

Lo stesso Lopetuso ha, poi, ringraziato la piazza per il sostegno ricevuto nel recente periodo estivo, sia per ciò che attinge gli abbonamenti stagionali, che per le sponsorizzazioni, nonostante tanto amaro in bocca per maggiori aspettative. "Al momento le tessere degli abbonamenti sottoscritte sono solo 787, ci aspettavamo qualcosa in più, anche per il tanto lavoro svolto in questi mesi, l'attenta programmazione della stagione ed i maggiori sforzi economici effettuati dalla società per questa nuova annata"