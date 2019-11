Nuova Andria Calcio, i risultati del settore giovanile nell'ultimo week-end

Weekend con più ombre che luci per il Settore Giovanile della NUOVA ANDRIA Calcio. A portare a casa i tre punti, come ormai di consueto, sono i Giovanissimi di mister Gaetano Fanelli, mentre incappano in una nuova sconfitta sia Allievi che Juniores.

Le tre gare si sono disputate tutte sabato 2 novembre. La Juniores di mister Mario Petrocelli cade al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria con il punteggio di 0-1 contro il Molfetta Calcio. Gara stregata per gli andriesi che hanno dovuto fare i conti più volte con i legni della porta avversaria e tantissime occasioni sciupate. Dopo il primo tempo chiuso a reti inviolate, i molfettesi passano nella ripresa. Prossimo impegno per i ragazzi Under 19 al “Città degli Ulivi” di Bitonto contro l’Olimpia, sabato 9 novembre alle 14.30.

Gli Allievi di mister Lagrasta, impegnati a Barletta contro l’Athena, cadono al “Manzi Chiapulin” con il punteggio di 2-0. Ancora tanto lavoro da fare i ragazzi Under 17 nel campionato regionale di categoria. Prossimo turno domenica 10 novembre alle 9.30 al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria contro il Brasilea Barletta.

Infine, una nuova vittoria convincente per i Giovanissimi di mister Gaetano Fanelli, che sempre sul campo amico del “Sant’Angelo dei Ricchi” battono 5-1 il Liberty Canosa. Una prova di forza da sottolineare per i ragazzi Under 15. Si tratta della terza vittoria consecutiva nel campionato provinciale di categoria. A segno Suriano e Caldarone, autori di due doppiette, e Leonetti. Nel prossimo turno la NUOVA ANDRIA Calcio sarà impegnata lunedì 11 novembre alle 17.30 al “Manzi Chiapulin” di Barletta contro l’Etra.