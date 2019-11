Coppa Puglia, la Virtus Andria infligge sei reti al San Ferdinando e approda ai sedicesimi di finale

Terza ed ultima gara del triangolare eliminatorio del primo turno di Coppa Puglia al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria si sfidano i padroni casa della Virtus Andria e la Virtus San Ferdinando. Entrambe vittoriose nelle gare disputate contro l’altra squadra del gironcino (Canusium) le due compagini si battono per la qualificazione ai Sedicesimi di finale.

Agli andriesi basterebbe anche un pareggio per qualificarsi vista la miglior differenza reti nei confronti degli avversari ma la squadra di mister Andrea Troia gioca bene mettendo in mostra un ottimo giro palla e ottime combinazioni che però almeno nella prima parte di gara non portano alla rete del vantaggio. Ad andare in vantaggio al 23’ sono gli ospiti con Miccolis che servito dall’esperto Dipasquale (ex Brescia in Serie A) fila via veloce da sinistra e batte il portiere di casa Simone. La Virtus Andria reagisce e al 34’ trova il pari con Alessandro Di Vietri che da fuori area esplode uno gran destro che si infila all’incrocio dei pali. Passano pochi minuti e al minuto 38 arriva il sorpasso dei biancoazzurri: errore difensivo degli ospiti che si lasciano soffiare la sfera dagli attaccanti andriesi, Sgarra in velocità arriva in area di rigore superando anche il portiere ospite e mettendo al centro la sfera trova pronto alla facile deviazione Francesco Amorese che porta in vantaggio i suoi. Al 41’ arriva il tris della Virtus Andria ancora con Di Vietri che col destro scarica in rete dopo una veloce azione di contropiede. Non è finita qui perché i biancoazzurri vanno ancora a segno. Con gli ospiti decisamente in tilt e travolti dalla veemenza e dal brio mostrato dalla Virtus Andria. Corre il minuto 44 quando ancora Di Vietri fa 4-1 con destro potente che non lascia scampo al portiere ospite Penza.

Si va al riposo con un netto 4-1 e quattro reti segnate nell’arco di dieci minuti.

Nella ripresa al 55’ gli ospiti si rifanno sotto con la rete segnata da Garbetta ma dieci minuti dopo lo scatenato ed incontenibile Di Vietri si guadagna e trasforma un calcio di rigore per il 5-2 e il suo poker di reti personale. Al minuto 88 c’è gloria anche per il neo entrato Michele Cannone che mette dentro a porta sguarnita la rete del 6-2 su suggerimento di Civita. Finisce in goleada la gara con la Virtus Andria che quindi centra il secondo successo in altrettante gare di Coppa Puglia e supera il turno accedendo ai Sedicesimi di finale.

Una vittoria importante e che soprattutto fa morale per la formazione biancoazzurra reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Un buon viatico per preparare al meglio la gara di domenica prossima per l’ottava giornata di campionato quando al “Sant’Angelo dei Ricchi” arriverà la Football Acquaviva.

VIRTUS ANDRIA vs VIRTUS SAN FERDINANDO 6-2

VIRTUS ANDRIA: Simone (82’ De Blasio), Zecchillo, Rizzi (62’ Montrone), Nesta, Addario, Cifaratti, Troia F. (52’ Amorese D.), Caputo (66’ Civita), Di Vietri, Sgarra (71’ Cannone), Amorese F.

A disposizione: Di Chio, Di Palo. All. Andrea Troia (squalificato) in panchina Marco Lepore

VIRTUS SAN FERDINANDO: Penza, Dascoli, Manco (71’ Muoio), Rotunno, Ronzulli, Trallo (60’ Cadaleta), Romanelli (60’ Di Paola G.), Visaggio, Garbetta, Dipasquale (56’ Salvemini), Miccolis.

A disposizione: Zippone, Divincenzo. All. Vincenzo Di Paola

ARBITRO: Simone Suriano della sezione di Barletta

MARCATORI: 23' Miccolis (VSF), 34' Di Vietri (VA), 38' Amorese F. (VA), 41' Di Vietri (VA), 44' Di Vietri (VA), 55' Garbetta (VSF), 65' Di Vietri su rigore (VA), 88' Cannone (VA)

NOTE: ammoniti Civita (VA), Manco, Rotunno, Salvemini, Miccolis (VSF)

RISULTATI E CLASSIFICA FINALE GIRONE TRIANGOLARE ELIMINATORIO:

VIRTUS SAN FERDINANDO vs CANUSIUM 6-1, CANUSIUM vs VIRTUS ANDRIA 1-7, VIRTUS ANDRIA vs VIRTUS SAN FERDINANDO 6-2

CLASSIFICA:

VIRTUS ANDRIA 6 (qualificata ai Sedicesimi di finale)

VIRTUS SAN FERDINANDO 3 (eliminata)

CANUSIUM 0 (eliminata)