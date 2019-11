Nuova Andria Calcio, nel week-end arriva la prima vittoria della Juniores

Weekend positivo quello disputato dal Settore Giovanile della NUOVA ANDRIA Calcio. Il bilancio è di una sconfitta e due vittorie, tra queste la prima gioia in campionato della Juniores che trova i tre punti in casa e nuova linfa vitale nel proseguo del campionato.

Andando con ordine, partiamo proprio dalla Juniores. I ragazzi allenati da mister Mario Petrocelli vincono allo stadio “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria contro il Real Terlizzi con il punteggio di 3-1. Protagonista assoluto, oltre al gruppo, l’attaccante Francesco Leonetti (per tutti Ito) autore di una tripletta da incorniciare. Due dei suoi gol arrivano dal dischetto, freddissimo in entrambe le occasioni. Grazie a questa vittoria, la prima nel campionato Regionale di categoria, la Juniores sale a quota 5 punti in classifica e si rilancia. Nel prossimo turno i ragazzi Under 19 saranno di scena sul sintetico del campo “Di Liddo” di Bisceglie contro il Don Uva Calcio, sabato 23 novembre alle ore 14.30.

Vittoria, la quinta consecutiva, per i Giovanissimi di mister Gaetano Fanelli. I ragazzi Under 15 vincono il derby contro la Don Bosco Andria (PGS) con il risultato di 10-0. A segno Nicola Leonetti (tripletta per lui), doppiette per Davide Larosa e Raffaele Suriano, e reti di Caldarone, Fatone ed un autogol. Un risultato che certifica lo stadio di grazia dei Giovanissimi in questa fase della stagione, saldamente al comando del Campionato Provinciale di categoria. Domenica 24 novembre sarà ancora tempo d derby. Al “Sant’Angelo dei Ricchi” andrà in scena Virtus Andria - NUOVA ANDRIA Calcio. L’orario previsto è alle 8 del mattino (possibile variazione alle ore 12.30 dello stesso giorno).

Infine, arriva la quinta sconfitta consecutiva per gli Allievi di mister Lagrasta. I ragazzi Under 17 escono dal campo con il punteggio di 7-0 nel derby contro la Fidelis Andria. Un momento delicato e monitorato giorno dopo giorno dalla società. L’obiettivo della salvezza resta una prerogativa. Nel prossimo turno gli Allievi affronteranno al “Sant’Angelo dei Ricchi” le Medaglie d’Oro di Barletta. Appuntamento domenica 24 novembre alle ore 9.30.