Fidelis, tornano Iannini e Stranges, ceduto Dalla Bona

Ancora mercato in fermento per la Fidelis Andria. Il responsabile dell’area tecnica, Fabio Moscelli, ha perfezionato gli arrivi di due nuovi atleti: si tratta di due ritorni e cioè quelli di Marco Stranges, esterno d’attacco classe ’99 che dopo l’esperienza di Andria lo scorso anno ha fatto la prima parte di stagione in serie C con la Cavese, e poi di Gaetano Iannini, centrocampista di grande esperienza classe ’83, in questa prima parte di stagione a Nocera con la Nocerina con la quale ha siglato anche una rete domenica scorsa a Gravina. Entrambi saranno subito a disposizione del tecnico Raimondo Catalano mentre la Fidelis saluta Daniele Dalla Bona a cui la società oltre a ringraziarlo per quanto fatto sino a questo momento, augura le migliori fortune per il proseguo di carriera.