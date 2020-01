Casarano - Fidelis 4-2: Favetta e Mincica calano il poker e stoppano ancora i federiciani

Il Casarano ospita la Fidelis nella 21^ Giornata del campionato di serie D/H. Match complicato per i biancazzurri, in cerca di punti per risalire dalle grinfie della zona play-out e continuare a sperare nella permanenza diretta in quarta serie. I salentini lottano per rientrare nella virtuale griglia play-off e sono reduci dal pareggio contro il Brindisi. La vittoria manca dall'8 dicembre e le "serpi" vogliono ritrovarla quanto prima.



Di seguito la cronaca testuale del match, live dal "Capozza".

0' Inizia l'incontro.

8' Conclusione dalla media distanza di Petruccelli, il tiro non impensierisce Al Tumi che blocca senza problemi.

11' Punizione Fidelis: Batte Petruccelli che scodella al centro dell'area, svetta Lanzolla, ma la sfera termina di poco a lato.

21' Vantaggio Fidelis: Siluro di Palazzo direttamente da calcio di punizione che trafigge Al Tumi e porta avanti i federiciani.

23' Pareggio Casarano: Favetta raccoglie palla dopo un'uscita imprecisa di Segantini su conclusione di Tedone e insacca a pochi passi dalla porta.

27' Vantaggio Casarano: Spunto personale di Favetta che dal limite dell'area trova lo spazio giusto e conclude con freddezza a rete.

36' Nannola si procura un calcio di punizione lungo l'out di destra, va alla battuta e serve al centro dell'area D'Orsi. Il difensore andriese spreca di testa una palla perfetta mandando la sfera sopra la traversa.

45'+1' Termina il primo tempo al "Capozza".

45' Inizia la seconda frazione di gioco, in campo gli stessi effettivi dei primi quarantacinque minuti.

50' Iniziativa di Yeboah che si invola sulla sinistra e calcia in porta, il tiro è debole e non impensierisce Al Tumi.

51' Allunga il Casarano. Contropiede dei padroni di casa, Favetta serve Mincica in profondità, che trafigge Segantini in uscita.

58' Sponda di Palazzo per Yeboah che serve Petruccelli, il centrocampista andriese calcia dalla media distanza, ma la sua mira è imprecisa.

68' 4-1 Casarano: Scambio Favetta-Mincica, con quest'ultimo che si smarca dalla difesa federiciana, si invola verso la porta e deposita la palla in rete dopo aver saltato anche Segantini.

71' L'Andria accorcia le distanze: Cross dalla destra di Stranges, dalla mischia in area svetta Montemurro che di testa non perdona, tenendo viva una Fidelis in totale confusione negli ultimi minuti di gioco.

78' Contropiede Casarano, Versienti viene servito all'altezza del vertice alto dell'area di rigore andriese e dopo una serie di finte prova la conclusione a giro. Segantini smanaccia e manda la palla in corner.

90'+3' Termina il match.

TABELLINO



CASARANO (3-5-2): Al Tumi, Mattera, Lobjanidze, Atteo (77’ Buffa), D’Aiello, Versienti , Tedone (81’ Occhiuto), Giacomarro, Foggia, Mincica, Favetta (84’ Rescio). A disposizione: Guarnieri, Dall'Oglio, Girasole, Occhiuto, Feola, Rescio, Russo, Buffa, Cianci. All. Bitetto



FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Segantini; D'Orsi (83 Sevcik), Lanzolla, Porcaro; Nives (80' Zingaro), Petruccelli (66' Stranges), Iannini, Montemurro, Nannola (62' Sambou); Palazzo, Yeboah (62' Gulic).

A disposizione: Volzone, Zingaro, Sambou, Gulic, Stranges, Sevcik, Piperis, Langone, Klepo.

Allenatore: Giancarlo Favarin.

ARBITRO: Sign. Djurdjevic di Trieste; ASSISTENTI: Sign. Linari di Firenze , Sign. Bianchi di Pistoia.

NOTE:



Reti: 21' Palazzo (FID), 23' Favetta (CAS), 27' Favetta (CAS), 51' Mincica (CAS), 68' Mincica (CAS), 71' Montemurro (FID)Ammoniti: Mattera (CAS), Lobdjanidze (CAS), Tedone (CAS)Espulsi: /Angoli: 5-4Recupero: 1' p.t., 4' s.t.