Nuova Andria Calcio, stage a Catanzaro per otto tesserati

In viaggio verso Catanzaro. La Nuova Andria Calcio è lieta di annunciare che dalla giornata di ieri, martedì 11 febbraio, otto suoi tesserati sono diretti alla volta della città calabrese per una tre giorni di stage con la società U.S. Catanzaro, militante nel campionato di Serie C, Girone C.

Si tratta di una iniziativa fortemente voluta dalla società e resa possibile dal Responsabile dell’Area Tecnica, mister Gaetano Fanelli, che ha portato con sé in Calabria 7 ragazzi nati nel 2005 ed uno del 2006. Una bella opportunità per i giovani talenti della Nuova Andria Calcio appartenenti alla categoria Giovanissimi. Il presidente Vincenzo Carbutti si è detto soddisfatto per una esperienza che certamente questi ragazzi ricorderanno a lungo, con la possibilità che qualcuno di essi possa far notare le proprie abilità allo staff del Settore Giovanile dell’U.S. Catanzaro.

La società Nuova Andria Calcio, inoltre, ha ringraziato la società calabrese per la disponibilità e l’accoglienza di questi tre giorni, e soprattutto grazie alla voglia di continuare a cercare giovani promesse nel territorio.

In bocca al lupo agli 8 tesserati della società andriese, con l’augurio che possano divertirsi e dare il meglio di loro.