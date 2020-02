Weekend Nuova Andria: vincono solo i Giovanissimi, male gli Allievi che certificano la retrocessione

Nell’ultimo weekend dei vari campionati del Settore Giovanile della Nuova Andria Calcio arriva una sola vittoria con i Giovanissimi, saldamente al comando della classifica. Sconfitta di misura la Juniores, mentre gli Allievi perdono nel derby contro la Fidelis Andria e dicono addio alle speranze di salvezza.

Partiamo dalla Juniores. I ragazzi Under 19 cadono in trasferta contro il Real Terlizzi con il punteggio di 3-2. Al Comunale i padroni di casa passano in vantaggio, prima dell’intervallo è Capurso a pareggiare i conti. Nella ripresa il Real Terlizzi trova subito due reti, Lorizzo accorcia per gli andriesi ma non basta. Nel prossimo turno i ragazzi di mister Mario Petrocelli affronteranno al “Sant’Angelo dei Ricchi” il Don Uva Calcio, sabato 15 febbraio alle ore 15.

Vittoria, l’ennesima, per i Giovanissimi in casa contro la PGS Don Bosco. Nel primo tempo la sfida prende subito la sua direzione: 4-0, con le reti di Petruzzelli, Fatone, Mosca e Suriano. Nella ripresa i ragazzi Under 15 dilagano arrotondando il punteggio sul 10-0. Nel complesso sono 5 le reti messe a segno da Suriano, doppiette per Mosca e Fatone, e gol di Petruzzelli. Nel prossimo turno la squadra allenata da mister Gaetano Fanelli affronterà un nuovo derby contro la Victor Andria, sabato 15 febbraio alle 18.15 al “Sant’Angelo dei Ricchi”.

Infine, nuova sconfitta per gli Allievi della Nuova Andria Calcio. La sconfitta nel derby contro la Fidelis Andria per 5-0 certifica la matematica retrocessione dei ragazzi Under 17. Prossimo turno a Barletta, contro Medaglie d'Oro, sabato 15 febbraio alle 18 al “Manzi-Chiapulin”.