Nuova Andria Calcio, i giovanissimi vincono il campionato Provinciale Girone A

Arriva la matematica, i Giovanissimi della Nuova Andria Calcio vincono il campionato Provinciale Girone A dopo l’ultimo successo in campionato ed anche grazie ai risultati provenienti dalle altre contendenti. Una stagione da incorniciare per i ragazzi di mister Gaetano Fanelli, miglior difesa e miglior attacco del torneo.

Partiamo proprio dai ragazzi Under 15 scesi in campo lo scorso sabato al “Sant’Angelo dei Ricchi” contro la Victor Andria. La Nuova Andria Calcio si è aggiudicata il derby vincendo 5-1 grazie alle reti di Tedesco, Suriano, Leonetti, Caldarone e Larosa. Domenica la diretta inseguitrice, la Football Academy Andria, ha pareggiato contro il Liberty Canosa decretando così la matematica vittoria dei Giovanissimi di mister Gaetano Fanelli. Ora si attenderà la finalissima con la vincente del Girone B per eleggere la vincente provinciale assoluta. Prossimo turno domenica 23 febbraio alle 11 a Canosa contro Progetto Uomo.

Gli Allievi incappano in una sconfitta a Barletta contro Medaglie d’Oro, squadra in cerca di punti salvezza. I ragazzi Under 17 passano in svantaggio, poi trovano il pareggio con un gran gol di Cannone. Nella ripresa Marulli si fa espellere e costringe la Nuova Andria a stringere i denti. I barlettani trovano la rete dei tre punti quasi allo scadere. Finale 2-1. Nel prossimo impegno la Nuova Andria sarà impegnata a Trinitapoli, domenica 23 febbraio alle ore 9.

Infine vittoria per la Juniores che batte al “Sant’Angelo dei Ricchi” il Don Uva Calcio. Risultato finale 2-1. In panchina c’è Lazzaro Paradiso vista la squalifica di mister Mario Petrocelli. Nel primo tempo è Quacquarelli a sbloccare il punteggio, quarta rete stagionale per il difensore andriese. Nella ripresa raddoppia Sanzione. La rete dei biscegliesi arriva troppo tardi. Nel prossimo impegno, sabato 22 febbraio alle 15, i ragazzi di mister Petrocelli faranno visita al Barletta 1922 al Manzi-Chiapulin.