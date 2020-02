Brutto stop in trasferta per la Fidelis: è 3-1 sul campo del Grumentum

CLa Fidelis Andria di Giancarlo Favarin ospite del Grumentum nella 35^ giornata del campionato di Serie D, Girone H. Il tecnico toscano ritrova Iannini dopo il turno di squalifica. Classico 3-5-2 per i federiciani, in attacco il tandem Gulic-Yeboah. In palio punti pesanti in ottica salvezza questo pomeriggio, tra due squadre ancora impelagate nei bassi fondi della classifica.

Passiamo alla cronaca. Pronti, via e la Fidelis cerca subito di indirizzare il match a suo favore. Ci riesce con Montemurro, che raccoglie una respinta corta della difesa lucana e calcia al volo portando avanti gli ospiti dopo appena 5'. Ma la gioia del vantaggio, come spesso accaduto nel corso di questa stagione, dura veramente poco. Al 12' i padroni di casa pareggiamo i conti con Potenza, che supera in velocità D'Orsi e batte in uscita Tarolli, su azione di rimessa. Poco dopo colpiscono il primo legno del match, con una conclusione dalla media distanza che scheggia il palo e finisce, poi, tra le braccia di Tarolli. I federiciani non ci stanno e vanno vicini al vantaggio con Klepo. Il difensore andriese classe 00’ non riesce a ribadire in rete la sfera a due passi dalla porta, dopo un colpo di testa di D'Orsi su punizione di Petruccelli. Al 35', invece, è il Grumentum ribaltare il risultato: Catinali sigla il gol del vantaggio insaccando a pochi passi da Tarolli, seppur in una azione molto confusa e discussa, col portiere andriese a terra dopo un contrasto di gioco con un attaccante di casa. Veementi le proteste degli ospiti, che dopo soli 3 minuti mettono i brividi ai “cavalieri”: conclusione di Montemurro dal limite, prodigioso l’intervento di Russo che salva la porta anche dopo il tap-in di Gulic. Sul proseguo dell’azione Yeboah viene trattenuto in area, il direttore di gara, però, non ravvisa alcun intervento irregolare a fa proseguire il gioco. Dopo un minuto di recupero si chiude il primo tempo, con una Fidelis piuttosto vivace in fase offensiva, ma disattenta nel reparto arretrato.

Nella seconda frazione ritmi più blandi e poche occasioni da rete, la prima, vincente, capita all’11’ sulla testa di Potenza, che non perdona e firma il 3-1 per i padroni di casa. Al 21’ è ancora Potenza a impegnare severamente Tarolli con un tiro da posizione defilata. La gara perde vivacità e si avvia verso la conclusione.

Triplice fischio dopo 4 minuti di recupero. Scontro salvezza ai lucani, sconfitta pesante per gli andriesi, che tornano, anche in seguito ai risultati delle avversarie, in una situazione di classifica alquanto delicata. «Troppo errori personali- dichiara Favarin al termine del match- che, assieme a tanti episodi influenzati da discutibili decisioni arbitrali, hanno condizionato il match».

Si dovrà, ora, inevitabilmente rimediare nel derby casalingo di domenica prossima contro il Fasano, prima delle gare determinanti contro Gravina e Nardò.