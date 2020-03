Fidelis, la Lega Nazionale Dilettanti dispone il rinvio di tutte le gare in programma domenica

Il Dipartimento Interregionale comunica che preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e

- considerato che all’art 1 lettera C è previsto espressamente che le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

- considerato che l’espletamento di tali controlli, posti a carico delle associazioni e società sportive, necessita di tempi tecnici particolari;

- vista l’imminenza delle gare programmate;

ha disposto il rinvio di tutte le gare in programma domenica 8 marzo 2020 relative ai gironi A – E – G – H - I a data da destinarsi. Stessa sorte per il campionato Juniores.

Sino a nuove comunicazioni tutte le gare, gli allenamenti, i match delle giovanili e le eventuali amichevoli sino al 3 aprile si svolgeranno comunque a porte chiuse.