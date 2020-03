Fidelis, Palazzo: «Rispettiamo la sospensione del campionato, continuiamo ad allenarci»

Continua la preparazione della Fidelis Andria in vista dei prossimi impegni stagionali, nonostante la sospensione delle gare in programma domenica 8 marzo annunciata nel pomeriggio di ieri dal dipartimento interregionale della LND. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha toccato anche il mondo dello sport, causando confusione ed inevitabili disagi.

«La notizia della sospensione del campionato era nell’area -commenta l’attaccante Loris Palazzo- Sarebbe stato meglio giocare subito la partita contro il Nardò, venivamo da una parentesi di risultati piuttosto positiva. Rispettiamo la decisione e continuiamo ad allenarci in vista della ripresa. Ci sarà più tempo per recuperare gli infortunati».

Nella sfida di domenica scorsa contro il Fasano la punta biancazzurra ha raggiunto la doppia cifra in campionato. Oltre agli obiettivi personali da buon capitano Palazzo riconosce l’essenziale: «Il record personale sarebbero le 15 reti. Spero di ritornare a segnare dopo il turno di squalifica. Il vero obiettivo, però, è salvarci il prima possibile. Ragioniamo step by step, un gol alla volta verso la salvezza. Deve essere l’intento di tutti».

Leader e punta di spessore, Palazzo si è subito conquistato la fiducia della tifoseria, caricandosi sulle spalle un gruppo ricco di giovani: «Il mix tra under ed over in una squadra è molto importante, impariamo entrambi gli uni dagli altri. Spero di essermi conquistato la fiducia dei tifosi sul campo, mi auguro possa continuare anche in futuro».

Domenica scorsa gran prova di carattere e determinazione di Palazzo e soci. Uno strappo con la tifoseria che sembra essersi ricucito a suon di prestazioni: «Abbiamo avuto un atteggiamento molto propositivo, siamo stati pienamente in partita. Ad un certo punto la tifoseria ci ha incitato come solo lei sa fare. Serve il giusto mix tra le componenti per raggiungere l’obiettivo finale».