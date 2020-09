Fidelis, un giovane difensore alla corte di Panarelli: ecco Vito Lacassia

Altro colpo under per il ds della Fidelis Andria Riccardo Di Bari che nella mattinata odierna si è assicurato le prestazioni del difensore Vito Lacassia. Il classe 2002 proviene a titolo temporaneo dallo Spezia. Il giovane calciatore bitontino è cresciuto nel settore giovanile del Bari dove ha indossato la fascia di capitano in tre categorie diverse.

Nell'estate del 2018 il passaggio al settore giovanile dello Spezia dove ha ottenuto ottimi risultati in due stagioni. Nella sua carriera vanta anche una convocazione nell'under 15 Nazionale con il tecnico Rocca.