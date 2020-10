Fidelis - Cerignola, Panarelli alla vigilia: «Sfida impegnativa, importante è dare il massimo»

«Abbiamo già archiviato la vittoria col Bitonto, ci aspetta ora una squadra giovane, aggressiva e organizzata. Sarà una sfida impegnativa nella quale bisognerà essere attenti sin da subito. Siamo pronti, dopo una settimana nella quale, a livello di squadra, siamo anche cresciuti di condizione fisica».

Esordisce così mister Panarelli nella conferenza stampa pre-Cerignola. Un impatto positivo quello offerto dai suoi uomini nella prima di campionato contro il Bitonto: squadra organizzata e dimostratasi pronta ad affrontare la stagione.

Secondo incontro e subito seconda “big” da affrontare. Domani pomeriggio, con fischio d’inizio fissato alle ore 15, i federiciani ospiteranno i gialloblù di mister Pazienza: «Prima o poi le incontreremo tutte, rispettiamo gli avversari ma dobbiamo guardare in casa nostra. Sono curioso di vedere la reazione dei miei. Perché l’importante, comunque, è che si dia il massimo, al di là del risultato. È questo che la gente vuole vedere. Col Cerignola giochiamo quasi alla stessa maniera, siamo simili ma non uguali, sappiamo quali possono essere le loro difficoltà, ma anche i punti di forza. Come la corsa, una delle armi migliori».

Esordio stagionale al Degli Ulivi, ma senza il pubblico sugli spalti e, paradossalmente, senza averlo mai calcato durante questi mesi di preparazione: «Ci siamo sempre allenati sul sintetico nel periodo di rifacimento del manto erboso dello stadio ed è chiaro che le differenze sono notevoli. Ci stiamo purtroppo abituando anche a giocare senza pubblico. I tifosi mancano, ti danno una marcia in più. Ricordo sia da calciatore, sia da avversario quanto era determinante il Degli Ulivi. Un vero proprio fortino».

Un periodo ancora particolare quello attuale, tra campo e un mercato ancora aperto: «Siamo sempre vigili. Potrebbe aggiungersi qualcosa, ma deve portare vantaggi, con scelte congeniali. Non ci poniamo questo come limite. Al mercato, sinceramente, poco ci credo. C’è bisogno, ora, di essere concentrati sul campo».

Non siederà in panchina il tecnico tarantino, fermato da turno di squalifica in seguito ad un battibecco avvenuto domenica scorsa col tecnico del Bitonto Nicola Ragno. Ancora in squalifica anche Adusa, mentre il resto della rosa sarà a disposizione. A partire dalle ore 15, la diretta testuale del match su Andrialive.it.