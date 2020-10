Fidelis - Picerno 1-2: Doppietta Esposito e in tre minuti gli ospiti ribaltano il risultato

Quarto incontro di campionato per la Fidelis Andria di Gigi Panarelli che questo pomeriggio, tra le mura amiche del “Degli Ulivi”, ospita i lucani del Picerno, tra le contendenti alla vittoria del torneo. Da oggi anche in serie D la possibilità di ospitare, con limite massimo pari a mille unità, i tifosi sugli spalti. Assenti tra i federiciani Manzo e Minacori, per infortunio, e Fontana, reduce dall'espulsione al fotofinish nella sfida contro il Sorrento. Rientra Adusa dopo le tre giornate di squalifica risalenti alla scorsa stagione.

Di seguito la cronaca testuale del match.

0' Inizia il match al "Degli Ulivi"

12' Il primo squillo del match è di marca federiciana. Schema su calcio di punizione: batte Prinari che serve Carullo sull'out di sinistra, cross al centro per Russo che stacca di testa, ma manda la sfera di poco alta sulla traversa.

15' Nuovo calcio di punizione per la Fidelis, stavolta dal limite dell'area: calcia a giro Cristaldi, ma è attento Giuliani che sventa tutto con i pugni.

20' Azione personale di Prinari, che salta due uomini e conclude rapidamente a giro. Giuliani si distende e salva tutto.

22' Forcing Picerno: ci prova l'esperto Zito con un siluro dai dalla lunga distanza che si stampa sul palo alla destra di Anatrella.

37' Vantaggio Fidelis! E' Mati Cristaldi a siglare l'1-0 per i padroni di casa. L'attaccante argentino, in piena area di rigore, raccoglie una palla proveniente da calcio d'angolo e insacca da pochi passi. Rete che "El Tanque" dedica al compagno di squadra Mininacori, out per infortunio.

45'+1' Termina il primo tempo al "Comunale" dopo un minuto di recupero.

--------------------

45' Al via la seconda frazione di gioco: in campo gli stessi interpreti del primo tempo.

63' Russo serve Cristaldi in profondità che, osteggiato da un difensore, calcia forte in porta. Lucido Giuliano nella respinta.

64' Punizione di Busetto dai 30 metri, la palla sfiora il palo

67' Pareggio Picerno: Esposito riceve palla in contropiede e piazza la sfera nell'angolino alla sinistra di Anatrella, che intercetta, ma non blocca la sfera. Palla in rete e parità ristabilita.

69' Vantaggio Picerno: Venturini ferma Esposito in area di rigore. Il sign. Gauziolino di Torino, tra le proteste dei padroni di casa, assegna il penalty. Lo stesso Esposito spiazza Anatrella con freddezza.

82' Clamorosa chance per la Fidelis con Minincleri che spara alto a pochi passi dalla porta, dopo una bella azione in contropiede orchestrata sulla sinistra.

90' + 4' Termina il match

COMMENTO

Ancora un risultato che sa di beffa per la Fidelis Andria, che in tre minuti ha visto ribaltarsi il vantaggio inziale siglato da Cristaldi. Rimane in cascina nuovamente (solo) un'ottima prestazione. Risultato dunque che sta stretto ai biancazzurri, che hanno spinto sin al triplice fischio anche dopo lo svantaggio. La vittoria, dunque, va al Picerno, dopo aver dimostrato di volere e saper ottenere i tre punti, soprattutto nel momento più giusto del match.

Settimana prossima sfida esterna in casa del Brindisi per la Fidelis. I lucani ospiteranno il Francavilla.

TABELLINO SECONDO TEMPO

FIDELIS ANDRIA (3-4-2-1): Anatrella; Lacassia, Venturini (87' Tusiano), Paparusso; Carullo (75' De Santis), Bolognese, Busetto (72' Minincleri), Zingaro; Russo (60' Adusa), Prinari, Cristaldi. A disposizione: Petrarca, Tutino, Notaristefano, De Santis, Azzarito, Zammit, Tusiano, Djwomo, Minincleri. Allenatore: Luigi Panarelli.

PICERNO (3-5-2): Giuliani; Girasole, Dametto, Caiazza; Zito (Finizio), Guerra, Dettori, Pitarresi, Leone (75' Parisi); Albadoro (56' Esposito), Iadaresta. A disposizione: Caruso, Finizio, Nossa, D'Angelo, Esposito, Santarcangelo, Parisi, Oyewale, Kone. Allenatore: Ciro Ginestra

ARBITRO: Sig. Gauzolino di Torino; ASSISTENTI: Sig. De Santis di Campobasso, Sig. Quici di Campobasso.

Reti: 37' Cristaldi (FA), 67' Esposito (PIC), 69' Esposito (PIC)Ammoniti: 12' Pitarresi (PIC), 15' Dettori (PIC), 19' Albadori (PIC), 30' Dametto (PIC), 60' Zito (PIC), 78' Girasole (PIC)Espulsi:Angoli: 5-6 Recupero: 1' p.t.; 4' s.t.