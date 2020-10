Fidelis - Puteolana, Panarelli è chiaro alla vigilia: «Conterà solo vincere»

Conterà solo far punti, per la classifica, per il morale, per l’ambiente. La Fidelis, reduce da ben 3 sconfitte consecutive (in ordine contro Sorrento, Picerno e Brindisi), ospiterà domani pomeriggio la giovane Puteolana al “Degli Ulivi” nella 6^ giornata del campionato di serie D, girone H.

Lo sa bene Gigi Panarelli, intervenuto come di consueto ai microfoni della stampa alla vigilia del match. Il tecnico federiciano rimarca in apertura l’importanza di conquistare i tre punti e lancia l’imperativo ai suoi: «Veniamo da una settimana particolare, vissuta con un po’ di amaro in bocca per il risultato negativo di Brindisi. Quella di domani sarà una partita determinante anche per l'autostima dell'intero gruppo. Dovremo portare a casa il risultato pieno».

Due nuovi arrivi quelli ufficializzati ieri dalla società. Alla corte federiciana arrivano i giovani Catapano e Mariano, rispettivamente classe 2001 e 2000. Come spiega Panarelli, «Catapano è un quarto-quinto di centrocampo, un uomo di fascia; Mariano è una seconda punta. Dopo il grave infortunio di Minacori la società ha voluto offrirci una carta under in più da poter utilizzare. Con questa siamo più completi».

Squadra giovane la Puteolana, a quota 3 punti in graduatoria, ma assolutamente da non sottovalutare: «Sarà una partita difficilissima. Spesso quando l’avversario è blasonato la partita si prepara da sè. È una squadra giovane, ma ben messa in campo, come dimostrato contro Nardò e Taranto. Grande rispetto e concentrazione, ma la gara la dovremo fare noi, con meno ingenuità e meno errori».

Per la sfida di domani pomeriggio, con fischio confermato alle ore 15, fuori solo Azzarito, che giovedì ha evidenziato una distorsione alla caviglia.